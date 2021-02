In de rij voor loopbaanadvies

De paniek brak uit, vertelt Lenny van Keulen, toen deze zomer tien van haar vierenveertig collega’s vanwege een coronareorganisatie werden ontslagen. Van Keulen mocht wel aanblijven als coördinator dagbeheer van het Tilburgse poppodium 013. Daar is ze op zich blij mee. Zorgen dat alles klaarstaat voor een optreden, dat er bier uit de leiding komt, en het maken van de planning voor het (uitgedunde) team vindt ze normaal gesproken „keileuk”.

Maar met ingang van de laatste strikte maatregelen zorgt ze vooral dat het pand geen spookhuis wordt. „Ik ondersteun de facility manager bij het onderhoud en de schoonmaak. En help dingen uitzoeken op het gebied van duurzaamheid, zodat we die meteen kunnen toepassen als we weer mogen beginnen.”

Van Keulen wordt door de pandemie geconfronteerd met de fragiliteit van haar branche. „Ik moet gaan neuzen in andere opties”, denkt ze. In augustus hoort ze via een kennis dat er 22.000 gratis ontwikkeladviezen worden weggegeven door de overheid. Wie zich snel inschrijft bij een deelnemende loopbaanadviseur, maakt kans op een plek. In het advies kijkt de loopbaanadviseur naar iemands persoonlijkheid en financiële situatie, en naar eventuele nieuwe carrièremogelijkheden. Van Keulen meldt zich – ook op aanraden van haar werkgever – meteen aan.

De gratis hulp bij een carrièrevraag is onderdeel van een al langer bestaand kabinetsplan dat met ‘leren en werken’ te maken heeft. Het kabinet bood werkende 45-plussers van 2018 tot 2020 al gratis loopbaanadvies aan. Met de coronacrisis kwam de noodzaak die regeling uit te breiden.

„Al vroeg in de crisis werd duidelijk dat de arbeidsmarktpositie van veel mensen opeens een stuk onzekerder werd”, vertelt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. „Zij willen weten of ze hun werk wel kunnen blijven doen, en wat alternatieven zijn.” Op precies díe vragen moet het ontwikkeladvies antwoord geven.

Het leken wel concertkaartjes

De ontwikkeladviezen bleken enorm populair. Inschrijvingen verliepen via de loopbaancoach zelf. Die ontving – na de sessies en het inleveren van een behoorlijke papierwinkel – subsidie. De 22.000 adviezen in de eerste ronde waren al binnen een maand vergeven.

Het kabinet besloot daarom vanaf 1 december opnieuw 50.000 adviezen ter waarde van in totaal 35 miljoen euro te vergeven. „Alsof ik kaartjes moest bestellen voor een concert”, zo omschreef deelnemend loopbaancoach Tessa Dekkers het aanmeldingsproces. Ze zat om twaalf uur ’s nachts voor haar computer. Niet onverstandig, want binnen een dag waren alle plekken vol.

De crisis maakt niet iedereen werkloos, maar zet wel een hoop mensen aan het denken, zegt Dekkers. „Ik heb mensen gecoacht die geraakt zijn door corona, en mensen die al tien jaar twijfelen of ze wel op de goede plek zitten en het gratis advies als duwtje in de rug zien. Sommigen halen bijvoorbeeld veel werkgeluk uit contact met collega’s. En nu dat wegvalt, merken ze dat er weinig overblijft.”

Toch noemen maar vier op de tien deelnemers aan de eerste ronde van het ontwikkeladvies (de gevolgen van) de coronacrisis als aanleiding voor het zoeken van hulp. Dat bleek uit onderzoek van beleidsonderzoeksbureau Regioplan. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield het bureau een enquête onder 12.897 deelnemers van de eerste ronde. Ook interviewden de auteurs van het rapport 26 loopbaanadviseurs en -organisaties.

Voor één op de vijf deelnemers was het feit dat de hulp niks kostte zelfs de enige reden zich in te schrijven

Relatief veel deelnemers kwamen uit de sport-, en kunst- en cultuursector (8,2 procent) en uit de evenementensector (6,7 procent), zo bleek. De helft van de deelnemers was al van plan om zich te laten adviseren en deed dit nu omdat het gratis was. Voor iets meer dan een vijfde van de deelnemers was het feit dat de hulp niks kostte zelfs de enige reden zich in te schrijven.

Onzekere tijd

Sien Wassenaar las over de gratis adviezen in de krant en vond coach Dekkers via Facebook. Wassenaar deed de marketing bij een organisatie die amateurlessen en opleidingen in de podiumkunsten verzorgt. Door corona werd haar contract in augustus vorig jaar niet verlengd.

„Het klinkt gek”, zegt Wassenaar nu, „maar ik wilde kijken of ik juist in deze onzekere tijd als freelancer aan de slag kon. Ik draaide daar al jaren omheen, maar durfde niet zo goed.” Het ontwikkeladvies hielp. Wassenaar werkt nu al een tijdje als zelfstandig marketeer.

Of het ontwikkeladvies bij iedereen zo’n positief effect heeft, moet nog blijken. Op welke groepen werknemers het vooral aantrekkingskracht heeft, is wel bekend. Van alle deelnemers in de eerste ronde is meer dan twee derde hoger opgeleid. Zo’n 7 procent heeft geen diploma’s, een kwart rondde de middelbare school of een mbo-opleiding af.

En dat terwijl het kabinet juist lager opgeleiden wil helpen. Het zegt al jaren expliciet ‘mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt’ te willen ondersteunen. Dat kunnen ook mensen zijn met een tijdelijk contract of gezondheidsprobleem. Die groepen worden juist het ergst geraakt door de coronacrisis, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau in juli vorig jaar al.

Dat de mensen die het het hardst nodig hebben, zich het minst vaak inschrijven voor loopbaanadvies, noemde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eerder wel de ontwikkelparadox.

Het gratis advies moest snel worden opgezet, zegt de woordvoerder van het ministerie. Om het eenvoudig te houden, werd het daarom niet toegespitst op bepaalde doelgroepen.

Zonder coach is stap vaak te groot

Gratis loopbaanadvies komt in 2022 opnieuw beschikbaar, kondigt het ministerie aan. Voor welke groepen deze hulp zal gelden, is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. Ook komt er een persoonlijk budget, bedoeld voor een studie of scholing, dat de fiscale aftrek van studiekosten vervangt. De combinatie van scholing en loopbaanadvies is echt nodig, vindt Dekkers. „Want de stap naar een nieuwe opleiding is zonder coach voor veel mensen te groot.”

„Ik vond voordat ik het ontwikkeladvies volgde zo’n tienduizend dingen leuk”, zegt poppodiumcoördinator Van Keulen. „Door die coaching ben ik gedwongen tot nadenken.” Uiteindelijk kwam ze met de hulp tot een plan in een voor haar onverwachte richting. Ze gaat een hbo-opleiding Voeding en Diëtiek volgen, zodat ze in bijvoorbeeld een ziekenhuis aan de slag kan.

Die opleiding is voor Van Keulen ook een soort ‘verzekering’. Ze heeft vooral horeca-ervaring, geen diploma’s voor een baan met eenzelfde salaris als ze nu verdient. Het liefst blijft ze werken bij haar poppodium, maar hoelang dat nog kan, is onzeker. „En ik word ook steeds ouder”, zegt ze. „Mocht ik hier ooit weg moeten, dan wil ik niet terug naar hele avonden achter de bar.”