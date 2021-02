In beeld: pret in de sneeuw, problemen op de weg

Het weer leende zich goed voor wandelingen, ondanks de harde wind en sneeuwval. De windkracht liep in meerdere plekken op tot zeven. Op een dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht zelfs windkracht acht gemeten, in combinatie met sneeuw. Dat betekent dat daar officieel sprake was van een sneeuwstorm. De laatste keer dat dit gebeurde, was in januari 2010.

Foto Koen van Weel / EPA