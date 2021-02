Hoe veilig is TikTok?

We vragen aan kinderen: hoe was het op school? Waarom niet ook: hoe was het vandaag op TikTok? Toen afgelopen maand een tienjarig meisje in Palermo, Italië overleed, laaide discussie op over de vraag: Hoe veilig zijn kinderen op sociale media? Het meisje verloor haar bewustzijn terwijl zij een video maakte voor TikTok - een platform met korte filmpjes. Ze deed mee aan een gevaarlijk en sinister spel, een zogeheten blackout challenge. Gebruikers dagen elkaar uit hun keel dicht te knijpen tot ze bewusteloos raken. De beelden worden online gezet. In Italiaanse kranten deden haar ouders geschokt en radeloos hun verhaal. „TikTok was haar wereld”, zei haar vader. „Hoe hadden we kunnen weten van deze gruwel?”

De Italiaanse privacywaakhond GPDP greep in de dagen die volgden opvallend hard in. Niet alleen omdat het hier een gruwelijk incident betrof: TikTok was in december ook al ter verantwoording geroepen. Het bedrijf zou te weinig doen aan de bescherming van jonge kinderen, de minimumleeftijd van dertien jaar wordt niet gehandhaafd, en TikTok verzamelt mogelijk veel meer data dan is toegestaan.

GPDP legde TikTok per direct een beperking op: het bedrijf mag geen gegevens meer opslaan van gebruikers van wie de leeftijd niet met zekerheid is vast te stellen. TikTok sprak in een reactie van een „tragische gebeurtenis” en kondigde tien dagen later maatregelen aan. Het gaat alle Italiaanse gebruikers nog eens om hun geboortedatum vragen.

Piepjonge gebruikers

Schadelijke, gevaarlijke video’s, haatcomments, bedreiging, misbruik: het komt op ieder sociaal medium voor. Maar juist TikTok kenmerkt zich door een piepjonge gebruikerspopulatie. Volgens onderzoeksbureau Multiscope is de app het populairst onder tien-, elf- en twaalfjarigen.

Onderzoeksbureau Newcom, dat al tien jaar cijfers over sociale media onder Nederlanders verzamelt, meldt dat er in het afgelopen coronajaar ruim een miljoen Nederlandse TikTok-gebruikers bijkwamen. En die zijn veelal jong: de leeftijdsgroepen zes tot en met acht jaar (145.000) en twaalf tot en met veertien jaar (300.000) verdubbelden. In de groep vijftien- tot en met negentienjarigen is nagenoeg de helft van alle jongeren lid (490.000). Het dagelijks gebruik van de app is in die leeftijdsgroep Facebook al gepasseerd.

Kinderen kunnen de leeftijdsgrens van dertien jaar gemakkelijk omzeilen. Ze vullen bij het maken van een profiel een andere geboortedatum in. Het is dus maar de vraag of de jonge Italiaanse gebruikers dit keer wel eerlijk zullen zijn.

De aantrekkingskracht van TikTok ligt besloten in de eenvoud: een platform waar je korte filmpjes deelt, bekijkt en berichten kunt versturen. Er wordt veel gedanst, er is veel muziek, en er worden grappen uitgehaald: hoe creatiever, maffer of verbazingwekkender, hoe meer publiek. Jesper Hesseling, leerkracht op een basisschool in Winssen (Gelderland) en actief TikTokker, ziet dat die combinatie uitermate geschikt is voor jonge kinderen - met hun korte aandachtsspanne, de nadruk op lol, en de macht van de groep: zijn hele klas twaalfjarigen zit op TikTok.

Alleen een vinkje

Doet TikTok genoeg aan de veiligheid? Uit onderzoek van NRC bleek dat dat tot vorig jaar niet het geval was. We spraken moderatoren die vanuit een kantoor in Berlijn video’s van Nederlandse en Duitse gebruikers modereerden. Zij waren er op papier om schadelijke content te wissen, om het platform voor gebruikers veilig te houden. In de praktijk kwam juist die veiligheid in de verdrukking onder de groeiambities van het jonge bedrijf.

Zo beloofde TikTok vóór de schermen accounts van dertienminners te verwijderen, maar kregen moderatoren achter de schermen een andere opdracht. Kwamen zij jonge kinderen tegen, dan kregen die een vinkje in het moderatiesysteem. Accounts verwijderen deden zij niet.

En wie zich realiseert dat kinderen zo welkom zijn, begrijpt hoe problematisch het is dat TikTok lange tijd weinig deed aan de opsporing en het tegengaan van digitale kinderlokkers. Medewerkers - die tot halverwege 2019 voor TikTok werkzaam waren - kwamen dagelijks seksueel ongepaste commentaren tegen, maar kregen expliciet te horen dat het verwijderen van dat materiaal niet tot hun hoofdtaak behoorde. Gerapporteerde accounts werden lang niet altijd verwijderd.

Er lagen geen goede protocollen voor kritieke situaties: kwamen moderatoren zelfverminkingsvideo’s tegen, dan werd er lang niet altijd actie ondernomen. TikTok, zo concludeerden oud-werknemers vorig jaar, staat onverschillig tegenover het welzijn van de jonge gebruikers.

In een reactie op de bevindingen gaf TikTok vorig jaar toe dat het „botte keuzes” had gemaakt, als het gaat om richtlijnen en moderatiebeleid. Het bedrijf beloofde beterschap.

Zelf aan de bak

TikTok-leerkracht Jesper Hesseling heeft de indruk dat er inderdaad sprake is van enige verandering. Potentieel problematische video’s worden op zijn tijdlijn vaker verwijderd – en de afzender krijgt tekst en uitleg. Een filmpje dat Hesseling met leerlingen opnam op het dakterras van de school werd geschrapt omdat het „gevaarlijke handelingen” zou bevatten.

TikTok zelf zegt het ook: de veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt. Eind december kwamen er functies voor ouders om hun kinderen op het platform restricties op te leggen. En sinds vorige maand staan accounts van dertien-, veertien- en vijftienjarigen standaard op ‘privé’. Alleen ‘vrienden’ kunnen hun video’s bekijken, voor vreemden zijn die afgeschermd - al staat het gebruikers overigens vrij hun profiel terug te zetten op ‘openbaar’. Vreemden kunnen geen berichten achterlaten onder video’s van gebruikers in deze leeftijdscategorie.

Fantastisch, zegt Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media. Zij moedigt iedere hindernis die online narigheid kan voorkomen aan. „Maar denk jij dat een tienjarige zich als dertienjarige voordoet?” In de klassen waar Kleijer voorlichting geeft over mediawijsheid moeten kinderen om die vraag meestal „verschrikkelijk hard” lachen. „Die vullen gerust in dat ze 38 zijn.” Ze bedoelt: dan heb je dus niets aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen.

Kleijer wil om die reden ook niet te veel op de techreuzen vertrouwen. „Ouders en kinderen moeten zelf aan de bak. Je haalt toch ook je zwemdiploma? Waarom zouden we kinderen niet beter leren hoe ze veilig online kunnen gaan?”

Meester Jesper Hesseling – 150.000 volgers – denkt dat dat het beste gaat door je ook als volwassene in het medium te verdiepen. Hij gebruikt zijn account voor taalkundige grapjes en aanstekelijke rekentrucs om kinderen aan het denken te zetten. De verdieping en het inzicht brengt hij ze bij in het klaslokaal. Hesseling: „Als ik niet weet wat er op TikTok gebeurt, raak ik ze kwijt. Dan kan ik onmogelijk met mijn leerlingen over hun ervaringen praten.” Zo liep hij onlangs met zijn klas stap voor stap de commentaren onder een video door. „98 procent van de reacties is leuk”, zegt Hesseling, maar hatelijke opmerkingen zijn er ook. Over andere kinderen op de achtergrond bijvoorbeeld, over een trui, of over hun dansbewegingen. „Wat kun je doen als je zo’n nare reactie krijgt? Hoe voelt dat? En waarom kun je sommige dingen beter niet zeggen?” Zulke kennis, zegt Hesseling „blijft pas hangen als je een voorbeeld de klas binnenbrengt”.

Toename online seksueel misbruik

Simone Belt van Helpwanted.nl, een Nederlandse hulplijn die jongeren adviseert bij online seksueel misbruik, raadt dat ouders ook aan: verdiep je in sociale media. Ga in gesprek. Niet te voorzichtig, niet te alarmistisch, dan raak je het contact kwijt. „Als kinderen iets naars meemaken en ze moeten je eerst uitleggen hoe TikTok werkt, dan verhoog je de drempel.”

Medewerkers van Helpwanted.nl zagen het aantal meldingen van online seksueel misbruik tijdens de eerste lockdown toenemen. In april en mei was er sprake van een verdubbeling (achthonderd meldingen per maand). Belt denkt dat de gebruikelijke vertrouwenspersonen van jongeren op de achtergrond raakten in die periode. Dat zij daarom sneller de weg naar het meldpunt vonden. „Ze piekeren meer.”

Techbedrijven moeten „uiteraard” meer verantwoordelijkheid nemen - leeftijdsgrenzen controleren, moderatieteams uitbreiden, en bij rapportages „razendsnel” actie ondernemen. Zeker een platform als TikTok. „Op platforms waar de meeste kinderen zitten, ontstaan ook de meeste problemen”, zegt Belt, dat is de wetmatigheid die ze al jaren ziet. „Misbruikers weten kinderen te vinden.”

Maar behalve het gebrek aan verantwoordelijkheid van de sector zelf, ziet Belt een maatschappelijk probleem. In een maatschappij waar ‘de schuld’ algauw ligt bij de gebruiker die het naaktbeeld deelde, of meedeed aan een ‘challenge’, zul je kinderen niet snel uit de problemen helpen. „We moeten zulke gebeurtenissen benaderen zoals we vandaag de dag ook seksuele voorlichting geven. Je zegt niet meer: heb maar geen seks, dan kun je ook niet ongewild zwanger raken. Je praat over de manier waarop je het veilig kunt doen.” Belt zegt ook: „Voor kinderen zijn sociale media vooral leuk en heel positief. Vraag gewoon dagelijks: wat heb je vandaag allemaal gezien?”

Europarlementariër Paul Tang noemt de maatregelen die TikTok nam „volstrekt onvoldoende”. TikTok maakt het „veel te eenvoudig om leeftijdsgrenzen te omzeilen”. „Niets staat ze in de weg om verantwoordelijkheid te nemen.” In het nieuwe Europese wetsvoorstel dat nu voorligt zijn grote sociale mediabedrijven verplicht schadelijke content snel te verwijderen. Tang hoopt dat ook verdergaande leeftijdsverificatie, bijvoorbeeld met een elektronische identiteitskaart, daarbij komt. „We hebben een Kijkwijzer voor tv, ID-plicht voor drank in de supermarkt, maar online is het noemen van een geboortedatum genoeg?”

Jongeren: sfeer op sociale media positief Het gebruik van sociale media onder jongeren (12-25 jaar) is het afgelopen coronajaar toegenomen. Jongeren hebben niet vaker te maken met negatieve ervaringen zoals cyberpesten. Veel jongeren ervaren de sfeer op sociale media juist als positiever. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Safer Internet Centre in het kader van Safer Internet Day. TikTok laat in reactie op de gebeurtenissen in Italië aan NRC weten dat ze gebruikers in Italië vanaf dinsdag nogmaals om hun geboortedatum gaan vragen. Daarnaast is er een „rapportageknop” waarmee gebruikers een account kunnen melden waarvan zij denken dat de gebruiker jonger is dan 13 jaar. „Ons team zal dit account vervolgens beoordelen en, indien bevestigd, het account verwijderen.” Ook zou het aantal moderatoren in Italië „verdubbeld” worden. Hoeveel dat er momenteel zijn, zegt TikTok niet. Het meldt alleen dat er „meer dan 10.000 moderatoren over de hele wereld” zijn.