‘Het ging te vaak fout met adoptie. Dat weten we al jááren uit onderzoek’

Snoeihard zijn de conclusies van de commissie onder leiding van Tjibbe Joustra. Die deed onderzoek naar misstanden bij adoptie uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka in de jaren 1967-1998 en bracht maandag verslag uit. Ze vonden grove misstanden, zoals kinderhandel, vervalsing van documenten en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland. Het verbaast emeritus ‘adoptiehoogleraar’ René Hoksbergen niet. Integendeel.

U waarschuwt al vele jaren voor fraude en misstanden in het huidige systeem van internationale adoptie. Bent u blij dat u gelijk krijgt?

„Eerlijk gezegd ben ik boos. Boos omdat er zolang niet is geluisterd naar mensen die verstand hebben van zaken. In 1979 heb ik de problemen die de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie constateert al aangekaart in het televisieprogramma Zembla. Daarna nog talloze keren in interviews, artikelen, programma’s én op het ministerie van Justitie. Ik doe al sinds begin jaren zeventig onderzoek naar de adoptiewereld. Die commissie was niet nodig geweest als politici en ambtenaren open hadden gestaan voor kritiek.”

Is het nooit goed gegaan dan?

„Begin jaren zeventig werden de eerste kinderen uit tehuizen in Nepal, India, Zuid-Amerika, Korea, Sri Lanka en tientallen andere landen geadopteerd. De belangrijkste drijfveer van adoptieouders en de drie organisaties die er toen waren, was toen het redden van kinderen in nood. Het ging organisaties ook nog niet om geld. Maar dat veranderde vrij snel.

„In 1975 adviseerden collega’s en ik om één organisatie, onder toezicht van het ministerie van Justitie, verantwoordelijk te maken voor buitenlandse adoptie.”

Daar werd niet naar geluisterd?

„Tot 1976 wel. Daarna ontstond binnen enkele jaren een enorme wildgroei. Tien organisaties hielden zich bezig met adopties uit alleen Indonesië. Met misstanden als gesjoemel met documenten, kinderhandel en het afstand doen van kinderen tegen betaling of onder dwang tot gevolg.”

Waarom werd er niet geluisterd naar waarschuwingen?

„Kinderen krijgen is een recht geworden. De kinderwens is heilig. Dat heeft ook te maken met de toename van technische mogelijkheden om zwanger te worden. Lukt het niet? In het ziekenhuis helpen ze je wel. Dat recht heb je, denken veel mensen. Voor een kind gaan ze door roeien en ruiten. Dat idee werd breed gedeeld. Er werd te veel meegedacht met wensouders. Er was te weinig oog voor de kinderen. Die komen toch goed terecht, werd gedacht. Ook dat is trouwens lang niet altijd waar.”

Maar adoptie pakt toch niet altijd slecht uit?

„Nee, zeker niet! Enkele organisaties zijn te goeder trouw. En ik heb veel respect voor ouders die zich enorm hebben ingezet voor de kinderen die ze kregen. En dat zijn vaak niet de makkelijkste kinderen. Met veel van de ongeveer 40.000 kinderen die uit het buitenland geadopteerd zijn, gaat het goed. Velen, adoptieouders en geadopteerden, ken ik persoonlijk.

„Maar het ging té vaak fout. Dat weten we al jááren uit onderzoek. Er zijn meer zelfdodingen onder adoptiekinderen, ze doen vaker een beroep op hulpverlening, vertonen vaker crimineel gedrag. Dat was lang een blinde vlek. Vandaar ook dat er geen verplichte begeleiding was voor ouders van adoptiekinderen. De reden? Biologische ouders kregen ook niet verplicht begeleiding. Gemiste kans.”

De commissie stelt voor dat adoptiekinderen worden geholpen bij hun zoektocht naar hun biologische ouders, is dat een goed idee?

„Ja, het is wel het minste. Maak dna-testen voor adoptiekinderen gratis. Ik heb me altijd verbaasd over hoe makkelijk er over identiteit werd gedacht. Adoptiekinderen weten niet wie hun ouders zijn, ze weten niet waar ze vandaan komen. Dat wil iedereen weten. We zijn geen konijnen. De biologische ouders bepalen voor een groot deel jouw identiteit.

„Diezelfde worsteling zie je nu ook bij kinderen die een anonieme donor als vader hebben. Ook daar ging het allemaal om de kinderwens van de moeder. Hoera, ze is zwanger. Aan het kind werd even niet gedacht.”

Vindt u dat buitenlandse adoptie helemaal moet worden gestopt?

„Nee, dat is te rigoureus. Er zijn altijd kinderen die niet geaccepteerd worden in het land waar ze zijn geboren en worden weggemoffeld of zelfs vermoord. Denk aan albino-kinderen in bepaalde Afrikaanse landen of kinderen met drie benen. Ik noem maar wat. Hou het systeem in beperkte mate in tact maar wel onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie.”