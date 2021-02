Hamilton tekent voor nog een seizoen bij Mercedes

Wereldkampioen in de Formule 1 Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes met één jaar verlengd, tot eind 2021. Dat heeft het team maandagmiddag bekendgemaakt in een verklaring. Onderdeel van de overeenkomst is de oprichting van een speciale stichting die tot doel stelt de diversiteit en inclusiviteit in de motorsport te verbeteren.

Lees ook: Lewis Hamilton lijkt de juiste toon aan te slaan in het racismedebat en inspireert velen

De zevenvoudig wereldkampioen rijdt sinds 2013 voor het team en boekte 74 overwinningen. Hoeveel geld met het contract gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Hamilton was al maanden in onderhandeling met Mercedes. Zijn vorige contract liep op 1 januari van dit jaar af en sindsdien maakte hij officieel geen onderdeel meer uit van het team.

Lees ook dit profiel: Lewis Hamilton lijkt de juiste toon aan te slaan in het racismedebat en inspireert velen

Hamilton laat in de verklaring weten „zeer verheugd” te zijn om aan zijn negende seizoen bij Mercedes te beginnen. Hij zei ook „vastbesloten” te zijn om door te gaan met „het diverser maken van de motorsport voor toekomstige generaties”. De 36-jarige Brit maakt zich al langer hard tegen racisme in de sport. Hij was een van de eersten in de autosport die zich uitsprak over de dood van George Floyd, die in mei vorig jaar stierf nadat een agent minutenlang met zijn knie op zijn nek had gezeten. Ook zet hij zich in voor Black Lives Matter en deelde hij via sociale media zijn eigen ervaringen met racisme.