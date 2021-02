Even testen, snel de uitslag en dan naar Pinkpop?

Acht weken duurt de lockdown nu. Wat zou het mooi zijn als er, tot iedereen gevaccineerd is, snelle testen zouden bestaan om mensen meer vrijheid terug te kunnen geven. De inzet van sneltesten gaat „een steeds belangrijkere rol spelen”, schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) de Tweede Kamer vorige week. Maar grootschalig snel testen kan nu nog niet.

Tot voor kort kreeg iedereen die een coronatest liet afnemen in een GGD-teststraat de PCR-test – een zeer gevoelige test die aantoont of er genetisch materiaal van het virus in het keel- of neusmonster zit. Maar deze ‘gouden standaard’ onder de testen is niet in elke situatie de beste keuze zegt Marije Hofstra, arts-microbioloog bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht die de betrouwbaarheid van snellere testen onderzoekt. De PCR-test is traag: hij duurt van afname tot uitslag gemiddeld 22 uur.

Hofstra: „Als je veel sneller de besmettelijke mensen eruithaalt, betekent het ook dat die mensen sneller definitief in isolatie gaan en je sneller hun contacten kunt informeren.”

Inmiddels zijn er drie snellere alternatieven breed inzetbaar bevonden door het Outbreak Management Team. De ademtest, LAMP-test en antigeentest. Deze testen worden nu bij steeds meer GGD’s ingezet. Maar ook deze testen kennen beperkingen. Wat kunnen we er wel en niet mee?

Scholen, sportteams en bedrijven

Testen vooraf aan een werkdag, schooldag of wedstrijd: dat willen bedrijven, scholen en sportclubs het liefst om snel te kunnen beslissen of mensen toegelaten mogen worden. Hofstra onderzocht de betrouwbaarheid van de antigeentest bij voetbalclubs. Voor hen is de PCR-test te traag. Er wordt wekelijks getest en toch komen er uitbraken voor. „Ze krijgen de uitslag van de PCR-test één of twee dagen later en ondertussen trainen ze wel samen omdat ze in principe allemaal klachtenvrij zijn”, zegt Hofstra.

Lees ook: Kunnen we sneller gaan testen en zo ja, hoe dan?

De antigeentest doet denken aan een zwangerschapstest. Na vijftien minuten is op een schermpje de uitslag af te lezen: één streepje is goed nieuws, twee streepjes betekent dat je besmet bent. De antigeentest laat zien of er in het afgenomen keel- of neusmonster eiwitten aanwezig zijn die op het oppervlak van het Covid-19-virus zitten.

„De clubs waren enthousiast”, zegt Hofstra. De test kan op kleine schaal buiten een laboratorium uitgevoerd worden door getraind personeel, en hij is snel. Ook bij scholen en bedrijven wordt de sneltest uitgeprobeerd.

Over de betrouwbaarheid van de test is echter veel discussie. Onterecht, volgens Hofstra. De test laat alleen een positieve uitslag zien als iemand veel virusdeeltjes in zijn lichaam heeft. Dit betekent dat de antigeentest minder gevoelig is dan de PCR-test aan het begin en einde van een besmetting, want het aantal virusdeeltjes dat iemand bij zich draagt neemt eerst toe, bereikt dan een piek en neemt vervolgens weer af.

Hierdoor komt het voor dat de test negatief uitslaat terwijl iemand nog wél virusdeeltjes bij zich draagt. Maar dat betekent niet dat een negatieve uitslag niets zegt, legt Hofstra uit. „Als de test negatief is, heb je uitgesloten dat iemand een grote hoeveelheid virus bij zich draagt en dus waarschijnlijk op dat moment niet heel besmettelijk is.” De PCR-test laat volgens Hofstra soms nog weken na de besmetting een zwak-positieve uitslag zien. „De vraag is of je dat in elke situatie moet willen, want er hangen best wel consequenties aan voor iemand die positief getest is.”

Kwetsbare groepen

Ziekenhuizen willen niet alleen weten of iemand nog besmettelijk is. „Daar wil je ook weten waar iemand ziek van is”, zegt Hofstra. Als iemand binnenkomt met een verstoord immuunsysteem, is niet meteen duidelijk wat hij heeft. De gevoeligheid van de PCR is daarom voor het stellen van een corona-diagnose wél een voordeel.

Ook voor zorgpersoneel, waaronder ook mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers is de gevoeligheid van de test belangrijk, omdat de risico’s veel groter zijn als de mensen waarvoor ze zorgen ziek worden. Voor hen is naast de PCR-test nu ook de even betrouwbare LAMP-test een goede keuze, zegt Hofstra in lijn met het advies van het OMT. De LAMP-test is een snellere variant op de PCR-test, met een laboratorium bij de teststraat in plaats van op een aparte locatie. Na een halve dag is de uitslag bekend.

Festivals

Drie dagen een virusvrij Pinkpop: een test aan de ingang kan dit mogelijk maken. Maar een ‘sneltest’ die een kwartier of een halve dag duurt, biedt dan nog steeds geen uitkomst – dan ontstaat er een opstopping bij de ingang „Het liefst zou je een test willen die iemand screent, en als de uitslag negatief is, je direct door kan lopen”, zegt Hofstra.

De ademtest komt nu het meest in de buurt: een paar keer in en uitademen, de test duurt maar vijf minuten. Ook is het de eerste test waarvoor je geen watjes achterin je keel of neus krijgt. „Een belangrijke mijlpaal” noemt Hugo de Jonge dat in zijn brief aan de Kamer van 2 februari.

Maar ook deze test heeft nadelen. De test kan een besmetting uitsluiten, maar niét vaststellen. Daarvoor is een tweede test nodig. Daarnaast werkt de test niet als er alcohol in de lucht of adem zit, vertelt infectioloog Geert Groeneveld (Leids Universitair Medisch Centrum) die de betrouwbaarheid van de test onderzocht.

Lees ook: De coronasneltest lijkt eindelijk realiteit te worden

Volgens Hofstra bestaat een écht snelle test voor aan de deur van een café of festival nog niet. Ze onderzoekt nu de betrouwbaarheid van een test die gebruik maakt van een speekselmonster, die binnen een minuut de uitslag geeft. De ademtest leent zich er wel goed voor om het proces bij de GGD-teststraten te versnellen. „Zo’n driekwart van de mensen kun je direct met een negatieve uitslag naar huis sturen”, zegt Groeneveld.

Bij de GGD-straten in Amsterdam wordt de ademtest nu op drie locaties als eerste screening ingezet. Over ongeveer twee maanden moeten dertig GGD-locaties door het land ademtesten kunnen afnemen.