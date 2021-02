‘Erfgoed in particulier bezit moet niet zomaar aan het buitenland kunnen worden verkocht’

Hij hoefde niet lang na te denken, zegt Sybrand van Haersma Buma (55). Toen de burgemeester van Leeuwarden gevraagd werd of hij voorzitter wilde worden van de Commissie Collectie Nederland, belast met het beter beschermen van cultureel erfgoed in particulier bezit, zei hij direct ‘ja’. Hij houdt van kunst, zegt Buma, en in zijn tijd als voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer (2010-2019) hield hij zich al intensief met erfgoed bezig. „Ik vermoedde wel iets te kunnen toevoegen.”

Zijn commissie dankt haar bestaan aan een aantal kunstverkopen door leden van het koninklijk huis die voor politieke consternatie zorgden. Toen prinses Christina begin 2019 een tekening van Rubens liet veilen, was de maat vol, en kwam er een Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen onder leiding van oud-minister Alexander Pechtold. Daaruit vloeide weer de vaste commissie voort die Buma voorzit. Maandagmorgen overhandigde hij aan minister Van Engelshoven (D66, Cultuur) een ‘tussenadvies’ met de eerste voorstellen voor een ander beleid. Later dit jaar volgt een definitief advies.

Vanuit zijn werkkamer legt Buma via Zoom uit waarom de overheid nationaal cultureel erfgoed in particulier bezit beter moet beschermen. „Erfgoed is een spiegel van onze samenleving. Het laat zien wie we zijn. Op het moment dat iets belangrijks naar het buitenland dreigt te verdwijnen, komen er vaak enorme protestacties. Kunst beweegt mensen. „Het is belangrijk over het verkopen van erfgoed duidelijke afspraken te maken.”

Want?

„Als belangrijk erfgoed in particulier bezit aan een buitenlandse koper verkocht dreigt te worden, kunnen we nu niet zo veel doen. Als het niet gaat om een van de 161 werken in het register van beschermde cultuurgoederen kan de minister het hooguit nog met een spoedaanwijzing op die lijst plaatsen. En dan is er maar zes weken tijd voor partijen in het veld om geld bij elkaar te brengen om het aan te kopen. Lukt dat niet en ook de Staat kan vervolgens in onderhandeling de prijs niet betalen, dan verdwijnt het alsnog. Het is dus slechts een drempel.”

Waarom wilt u van die lijst af?

„Als commissie was ons gevraagd om het huidige register van beschermde cultuurgoederen in particulier bezit eens goed aan te vullen. De kern van ons advies is dat het niet gaat om de kunstwerken die wel of niet op die lijst staan. Het punt is de lijst zelf. We moeten naar een ander, veel dynamischer systeem. Als een kunstwerk een bepaalde nader in te vullen waarde te boven gaat, moet toestemming voor uitvoer worden gevraagd. Het moet ook mogelijk worden om vooraf een toets te laten doen. Men ontvangt dan een soort paspoort waarop staat of een kunstwerk kan worden uitgevoerd.”

Particulieren lopen vaak niet te koop met hun kunstbezit. Hoe bescherm je wat je niet kent?

„We moeten inderdaad een beter beeld krijgen van het particuliere kunstbezit. Het huidige systeem nodigt niet uit tot openheid. Met het register van beschermde cultuurgoederen beperkt de overheid eigendomsrechten. Verder worden eigenaren vooral aan hun lot overgelaten.”

Zou belangrijke buitenlandse kunst ook een beschermde status kunnen krijgen?

„Zeker. In het register staat nu veel oude kunst, maar de Collectie Nederland is meer dan zeventiende-eeuwse Hollandse meesters. Internationale hedendaagse kunst zit nu relatief weinig in publieke verzamelingen. Wel bijvoorbeeld in de collectie van een particulier museum als Voorlinden in Wassenaar. We willen met de betreffende verzamelaars in gesprek hoe we hun kunst goed voor Nederland kunnen behouden.”

Kunst in bezit van lagere overheden verdient volgens uw advies ook betere bescherming. Waarom?

„In de gemeenteraad van Amsterdam is onlangs geopperd om het begrotingstekort te dichten met de verkoop van een kostbaar werk van Roy Lichtenstein uit de collectie van het Stedelijk Museum. In theorie zou dat kunnen, het is gemeentebezit. Door de coronacrisis zijn buitenlandse musea noodgedwongen al topstukken aan het verkopen.”

Als uw adviezen worden opgevolgd, wat gebeurt er dan bij de volgende Rubens die de koninklijke familie wil verkopen?

„Van de paniek die toen ontstond – ojee, er dreigt iets belangrijks te verdwijnen, moet er een spoedaanwijzing komen? – zouden we dan verlost zijn. Want het register van beschermde cultuurgoederen zou niet meer bestaan en de criteria voor bescherming zouden helderder zijn. En belangrijker, de eigenaar zelf had al in een eerder stadium naar de commissie kunnen stappen met de vraag of het werk mag worden uitgevoerd. Als de commissie had geconcludeerd dat de tekening bescherming verdient, zouden musea of de overheid zes maanden de tijd hebben gekregen het werk aan te kopen.

„Deze casus hebben we met diverse deskundigen besproken. De meningen over de Rubens liepen sterk uiteen. Wat de noodzaak onderstreept van goede, heldere criteria en een stevige commissie.”

Uw commissie adviseert om iedere vier jaar maximaal 100 miljoen in het Nationaal Aankoopfonds te storten. Is dat kansrijk in een tijd van coronasteunpakketten voor de cultuursector?

„Als fractievoorzitter van het CDA was ik in 2016 nog nauw betrokken bij de aankoop Maerten en Oopjen. Als dat Rembrandt-tweeluik naar Dubai was verhuisd, zou de wereld hier te klein zijn geweest. We zaten toen midden in bezuinigingen, maar de politiek, van links tot rechts, steunde indertijd het aankoopvoorstel.

„Om in de toekomst bij voorgenomen verkoop van nationaal erfgoed handelend te kunnen optreden, is een stevige financiële buffer essentieel. En ja, ons advies is kansrijk. Niet alleen groeit de belangstelling voor nationaal erfgoed, we krijgen voor dat geld ook iets terug. Gezamenlijk kunnen we daarmee eigenaar worden van onvervangbare kunstwerken die een uniek cultuurhistorisch of maatschappelijk verhaal vertellen. Erfgoed dat laat zien wie we waren en wie we zijn.”