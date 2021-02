Elfstedenkoorts in Den Haag: ‘Het móét!’

De rayonhoofden zijn nog niet bijeengekomen, maar Den Haag wrijft de handen al warm bij de gedachte aan een Elfstedentocht.

Vorige week zei het kabinet nog dat wedstrijden en toertochten op natuurijs vanwege de coronamaatregelen geen optie zijn, hoe diep het kwik ook zakt. Maar dat is buiten een Binnenhof in campagnetijd gerekend.

Als de temperaturen het toelaten, zei D66-fractieleider Rob Jetten maandag als eerste, moeten wedstrijden op het ijs en zelfs de Elfstedentocht gehouden kunnen worden, desnoods zonder publiek. „Het helpt als je als samenleving dingen hebt waar je blij van kan worden”, zei Jetten bij radiozender BNR. „En schaatsen op natuurijs is toch wel een beetje de nationale trots.”

Op het Binnenhof waren snel meer ijsliefhebbers te vinden. „Als de aanhoudende vorst het mogelijk maakt, móet de Elfstedentocht dit jaar echt op een verantwoorde manier doorgaan”, liet PVV-leider Geert Wilders via Twitter weten.

FVD-voorman Thierry Baudet, toch al geen fan van de coronamaatregelen, twitterde: „Deze nationale traditie tegenhouden vanwege wanen en angstkrampen is het toppunt!”

Campagnepraat, verzuchtten de meeste andere partijen maandag in Den Haag. „Of je kunt spreken van een Tocht der Tochten is aan de Friezen om te bepalen en niet aan politici op verkiezingscampagne”, schamperde Maarten Hijink (SP).

Maar al beslissen de politici niet of het ijs op De Luts en de Bonkevaart dik genoeg is, ze gaan wél over de regels. Het kabinet zonderde in december een aantal topsporten – waaronder voetbal, hockey en waterpolo – uit van de strengste corona-maatregelen. Voor het wedstrijdschaatsen zat zo’n uitzondering er niet in, zei premier Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. „Helaas. Je kunt natuurlijk wel gaan schaatsen met één iemand anders.”

Maandagmiddag zette hij de deur, na grondig overleg, alsnog op een kier. Mogelijk komt er een uitzondering voor een kleine groep marathonschaatsers, zei Rutte, als die zich maar tijdelijk isoleren. Zo deden de binnenschaatsers in Thialf het onlangs ook.

Zo is, na een dag politiek gelobby, de Elfstedenvereniging weer aan zet. Die zei maandag opnieuw dat een nieuwe editie van de Tocht er in deze pandemie niet in zit. En komt het wel zover, dan is er nog één prominent politicus die wél mee mag praten. Als de ijsmeesters hun goedkeuring geven, moet Sybrand Buma (CDA), burgemeester van Leeuwarden en daarmee voorzitter van de Friese veiligheidsregio, nog beslissen of de Tocht veilig kan worden gehouden.