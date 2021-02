Eigenaar Miss Etam en Staps wil uitstel van betaling, personeel dient faillissement in

De sluiting van 44 kledingwinkels vanwege de coronacrisis heeft de ketens Miss Etam en Steps in grote financiële problemen gebracht. Het conflict tussen eigenaar en werknemers is verder op het spits gedreven. Eigenaar Martijn Rozenboom van NXT Fashion heeft maandag bekendgemaakt uitstel van betaling te hebben aangevraagd. Tegelijkertijd heeft het personeel van het modeconcern waartoe de winkels behoren al een faillissement ingediend, zoals de vakbond vrijdag al liet weten. Al in januari was namelijk duidelijk dat er geldproblemen waren: NXT Fashion was er niet in geslaagd om de salarissen van die maand uit te betalen.

In totaal werken 340 mensen bij Miss Etam en Steps. De twee ketens maakten eerder deel uit van het grotere FNG, een Belgisch modebedrijf dat in september failliet ging. Ze werden vervolgens verkocht aan NXT Fashion. Door die recente overgang zou het UWV geen NOW-steun willen overmaken, die is bedoeld om bedrijven te helpen bij het uitbetalen van personeel tijdens de coronacrisis. Omdat nu sprake zou zijn van een nieuwe onderneming kan Rozenboom daarop geen aanspraak maken. De eigenaar van NXT Fashion stelt daarover „zwaar teleurgesteld” te zijn.

Rozenboom noemt de gang van zaken ook „ontzettend triest voor de werknemers”. Zij zijn volgens de vakbond het „gesol” bij de winkels „zat”. AVV stapte al twee keer daar de Ondernemingskamer, samen met de ondernemingsraad van Miss Etam. Met een faillissement, zo redeneert AVV, „krijgen de werknemers tenminste een inkomen”.

Waarschijnlijk wordt een bewindvoerder of curator aangesteld om te bekijken of onderdelen van het bedrijf nog te redden zijn en of een doorstart kan worden gemaakt met Miss Etam en Steps. De vakbond gaat daar al niet meer vanuit en wijst op Rozenbooms reputatie als omstreden ‘bedrijvendokter’ en opkoper. Volgens AVV heeft hij de ondernemingen sinds september al gestript en alle mogelijk winst eruit gehaald. Zo werden snel na de overname al de winkels van Claudia Sträter en Expresso, die eerder ook bij het concern hoorden, doorverkocht.