Een vraag voor alle hoofdredacteuren

Het venijn zat ’m duidelijk in de staart, in het beste artikel dat ik tot nog toe las dit jaar. De Groene Amsterdammer analyseerde twintig jaar verslaggeving in Nederlandse kranten over hét thema van deze eeuw: de opwarming van de aarde. Het weekblad concludeert na uitgebreid turfwerk dat redacties twijfelaars en ontkenners nog aan het woord lieten terwijl de wetenschap al lang erover uit was dat de aarde daadwerkelijk opwarmt en de rol van de mens daarin beslissend is.

Deze hoofdconclusie van het artikel vond ik niet eens het meest verrassend. Noch het meest verontrustend. Misschien omdat het me zelf al was opgevallen, als krantenlezer. Maar ook omdat mensen nu eenmaal niet de hele dag naar de pijpen van de wetenschap dansen. Dat deden ze nooit en dat zullen ze ook nooit gaan doen.

Ontkennen en twijfel zaaien zijn niet alleen voer voor psychologen, maar ook voor journalisten. Juist wat je niet begrijpt, moet je willen onderzoeken. Het pleidooi om de kranten bij voorbaat te zuiveren van ieder klimaatsceptisch geluid, in het artikel verwoord door een wetenschapsfilosoof van actiegroep Extinction Rebellion, lijkt me dan ook eerder contraproductief. Ik vermoed dat je het psychologische proces dat mensen in de ontkenningsstand brengt er alleen maar door versterkt.

In plaats daarvan zouden er juist meer klimaatpsychologen aan het woord moeten komen. Hoe is de staat van ontkenning van zo velen te verklaren? En is de methode-Gore – vol op het orgel van de doemscenario’s – nog wel de meest effectieve om het gesprek over klimaat te voeren?

Maar het venijn zat ’m dus in de staart. Want daarin ging het niet over de afgelopen twintig jaar, maar over het recente verleden. Wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant krijgt door De Groene de cijfers over 2020 voorgeschoteld en constateert dat corona het klimaat uit de kranten gedrukt heeft. „Ik zou het geen afgang willen noemen”, zegt hij aarzelend. „Maar dit verdient geen schoonheidsprijs. (…) Nu is het net alsof er een jaar niets is gebeurd met het klimaat en dat is absoluut niet waar.”

Belangrijker dan de vraag of je nu wel of geen journalistieke aandacht besteedt aan sceptici lijkt mij, kortom, dát het klimaat onder de aandacht blijft. Met name het debat over wat nu precies de beste aanpak is, waar overigens alle opties op tafel moeten liggen – van kernenergie tot waterstof.

Hoe zal De Groene straks over de volgende twintig jaar oordelen, als ze ons werk van nu turven? Wat mij betreft is dat de vraag die elke hoofdredacteur van Nederland de komende jaren boven zijn of haar bureau moet hangen. Zeker voor wie door het weer deze week in de war wordt gebracht is het zaak het klimaat niet in de kou te laten staan. Of door coronanieuws te laten ondersneeuwen.

Karel Smouter is sinds 1 januari chef Media. In deze column zoekt hij wekelijks naar mediawijsheid.