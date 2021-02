‘Een ton krijgen? Voor de meesten gaat dat niet op’

in

‘Ik zeg wel eens voor de grap dat ik uit een bestuurdersfamilie kom. Mijn oud-studiegenoten van bestuurskunde knikken dan braaf, maar ik doel erop dat mijn vader en opa allebei buschauffeur zijn of zijn geweest. Ik kom uit een Brabants gezin met drie broers en een zus en ik ben de enige die naar de universiteit is gegaan. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd.

„De betrokkenheid bij de vakbond heb ik van mijn vader meegekregen. Als achtjarige mocht ik al mee naar stakingen: hij zette zich actief in een beter loon voor de buschauffeurs. Toen ik later een bijbaantje kreeg in de horeca, wilde ik ook iets betekenen voor de vakbond en werd ik voorzitter van een werkgroep. Ook ben ik in die periode politiek actief geworden. Nee, ik had niet veel vrienden op de middelbare school die zich daar óók druk om maakten, maar daar heb ik me nooit door tegen laten houden.

„Nu ben ik voorzitter van de jongerentak van de FNV en gemeenteraadslid voor GroenLinks in Tilburg. De verdeling tussen die banen is ongeveer fifty-fifty, hoewel ik voor de FNV officieel maar voor één dag een contract heb – dat is een deels vrijwillige functie. Voor de gemeenteraad kun je het zo gek maken als je zelf wil. Het scheelt dat ik snel stukken kan lezen; dat ik bestuurskunde heb gestudeerd, helpt daar wel bij.”

‘Sinds maart vorig jaar woon ik samen met mijn vriendin in een benedenwoning in Tilburg, we huren in de private sector. De prijzen vallen nog mee als je het vergelijkt met de Randstad, maar nog steeds zou je voor die huursom aan hypotheek een veel groter huis kunnen kopen. We sparen voor een koophuis, ooit, maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag. Die ongelijkheid is een groot thema in mijn vakbonds- en politieke werk, en dit ondervind ik dus zelf ook aan den lijve.

„Ik kan me wel eens storen aan artikelen – ook in NRC – met een insteek als: door corona stapelt ons spaargeld op, waar geef je het allemaal aan uit? Of wat doe je met een geschonken ton? Voor het grootste gedeelte van Nederland gaan die vragen niet op. Zelf kom ik ook uit zo’n omgeving. Daarom heb ik me bijvoorbeeld flink in de schulden moeten steken voor mijn studie. Dat maakt een woning kopen niet makkelijker.

„Toch ben ik tevreden met mijn salaris: ik kan netjes mijn rekeningen betalen en ook nog wat sparen. Als ik ergens het nut van inzie, vind ik het niet lastig om grotere bedragen uit te geven. Zoals mijn draadloze oortjes, die gebruik ik iedere dag voor online vergaderingen en tijdens het sporten. Maar mijn vriendin kocht bijvoorbeeld laatst zo’n groot bergkristal voor in huis. Zij vindt dat leuk, maar zelf zou ik daar wat minder snel geld aan uitgeven.”

Netto-inkomen: 2.400 euro (1.950 euro als gemeenteraadslid, 450 euro van de FNV) Lasten: huur (950 euro, gedeeld) mobiel/internet/tv (30 euro) verzekeringen (105 euro) boodschappen (350 euro, gedeeld) abonnementen (Spotify, Netflix, Het Financieele Dagblad, Storytel, 52 euro) sport (12 euro), kleding en verzorging (150 euro), horeca (100 euro), ov (60 euro), FNV-lidmaatschap (17,50). Sparen: 500 euro per maand Laatste grote uitgave: draadloze oortjes (280 euro)

