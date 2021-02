Tesla investeert 1,5 miljard dollar in bitcoin en stuwt die naar recordhoogte

Autobedrijf Tesla heeft voor 1,5 miljard dollar (1,24 miljard euro) bitcoins aangekocht en zo de waarde van de cryptovaluta naar een nieuw hoogterecord gestuwd. Nadat Tesla de investering maandag bekend had gemaakt, schoot bitcoin de 44.000 dollar voorbij. Het digitale betaalmiddel werd zo in twee uur tijd bijna 15 procent meer waard.

Tesla liet maandag ook weten op termijn bitcoins te zullen accepteren als betaalmiddel voor zijn elektrische auto’s. Volgens experts zal de opvallende zet mogelijk een kentering teweegbrengen voor bitcoin, waar steeds meer gevestigde bedrijven en financiële instellingen in investeren.

Door de aankoop is ook Tesla’s waarde flink toegenomen. Het aandeel van de automaker steeg met ruim 1,3 procent, de beurswaarde tot zo’n 830 miljard dollar. Lange tijd leed het in 2003 opgerichte Tesla gigantische verliezen. Om in bitcoins te kunnen investeren, nam het bedrijf een nieuwe risicopagraaf op in zijn investeringsbeleid over de aankoop van digitale valuta die geraakt kunnen worden „door zeer volatiele marktprijzen, bijzondere waardeverminderingen en unieke verliesrisico’s”.

Excentrieke miljardair

De bestuursvoorzitter van Tesla, de excentrieke miljardair Elon Musk, staat bekend als een risicovolle ondernemer. Hij was met Tesla de eerste die op grote schaal elektrische auto’s ging produceren. Twee weken geleden lichtte hij al een tipje van de sluier op van Tesla’s jongste investering door enigszins enigmatisch het woord ‘bitcoin’ in zijn Twitter-profiel te verwerken. Alleen door dat te doen, liet Musk de waarde van het digitale betaalmiddel al flink stijgen. Hetzelfde deed hij de afgelopen dagen met een andere digitale munt, de dogecoin.

Musk speelt zo met beïnvloeding van de financiële markten, erkent hij ook zelf. Vorige week zei de 49-jarige ondernemer volgens The Wall Street Journal nog dat hij dacht dat bitcoin „op het punt stond” breder geaccepteerd te worden door „conventionele financiële mensen”. Maar, voegde hij toe, „ik moet opletten wat ik hier zeg, want sommige van deze dingen kunnen de markt echt in beweging brengen”.

Tesla is niet het eerste beursgenoteerde bedrijf dat flink bitcoins aangekocht heeft. MicroStrategy, een Amerikaans softwarebedrijf, kocht vorig jaar voor ruim 1,1 miljard dollar bitcoins in. Betaaldienst PayPal liet vorig jaar weten gebruikers toe te zullen staan bitcoins uit te geven op zijn platform.

Bitcoin werd in 2009 geïntroduceerd en groeide snel uit tot ’s werelds bekendste en waardevolste cryptovaluta. Eind 2017 bereikte de munt een piek van bijna 20.000 dollar. Toen de ‘cryptobubbel’ vervolgens uiteenspatte, verloor hij snel aan waarde. Vervolgens groeide bitcoin weer en bereikte eerder dit jaar al even de 41.000 dollar, om vervolgens weer behoorlijk weg te zakken. Het digitale betaalmiddel krijgt geregeld de kritiek dat het fraude en witwassen van crimineel geld mogelijk zou maken.