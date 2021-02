Deze column is afgelast

Beste lezers, ik moet met een uiterst spijtige mededeling beginnen. Vanwege de dramatische weersomstandigheden zag ik mij genoodzaakt mijn column van vandaag af te gelasten.

Ik heb er lang over geaarzeld, laat ik dat er meteen aan toevoegen. Kon ik dit mijn lezers wel aandoen? Zij hadden door de coronacrisis al problemen genoeg, moest ik hen nu ook nog dat laatste restje troost en steun op de Achterpagina ontzeggen? Was dat in moreel opzicht verantwoord?

Tegelijkertijd vroeg ik me af hoe zinvol het was om zo ongeveer als enige door te gaan met mijn werkzaamheden in een land waar verder vrijwel alle activiteiten vanwege het noodweer waren stilgelegd. Laat ik me beperken tot enkele opvallende voorbeelden.

De eerste sneeuwvlokken waren nog nauwelijks gevallen of de Nederlandse Spoorwegen liet al weten dat er zondag tot tien uur in de morgen niet kon worden gereden. Daarna werd bekend gemaakt dat de dienstregeling voorlopig helemaal niet zou worden opgestart. ProRail constateerde dat de wissels „niet meer voldoende konden bewegen”. Je kon de sneeuw wel proberen weg te halen, begreep ik, maar bij ProRail werden ze al moe van die gedachte want „door de harde wind kon er wel snel weer sneeuw op het wissel” belanden. Hoe zouden ze dat toch in Oostenrijk en Zwitserland doen, of hebben ze daar nooit harde wind, behalve bij darmproblemen?

Dat ook veel bussen en metro’s uitvielen, kunnen we opvatten als een vorm van gerechtvaardigde solidariteit met NS. Samen niet uit, samen thuis.

Een andere tegenslag was de sluiting van de test- en vaccinatielocaties door de GGD. Liefst 40.000 mensen moeten een nieuwe afspraak maken, vertelde een topman van de GGD. Er klonk onmiskenbaar opluchting in zijn stem, alsof ze bij de GGD blij waren dat ze eindelijk een begrijpelijk en controleerbaar alibi hadden voor het tergend trage verloop van de vaccinaties. Als het aan de GGD ligt, mogen er voor de poorten van de priklocaties nog wel wat sneeuwduinen bij.

Minstens zo belangrijk was de beslissing van het kabinet om af te zien van het zondagse overleg in het Catshuis over het coronabeleid. De verlenging van de avondklok stond op de agenda, maar premier Mark Rutte had weinig zin in een tochtje naar het Catshuis. „We zijn de laatste tijd al genoeg uitgegleden”, zou hij tegen Jaap van Dissel hebben gegrapt op zijn bekende laconieke manier. „Bovendien moet die avondklok toch gewoon blijven”, was de gedecideerde reactie van Van Dissel.

Ook het voetbal werd afgelast, zelfs bij Ajax. Daar kan de sneeuw op het dak van de Arena blijven liggen als je het goed dicht doet, maar omdat ze bij Ajax niet zo handig met techniek zijn, was het verstandig om ook die wedstrijd uit te stellen.

Zo voelde ik me als columnist steeds eenzamer worden tussen al die afgelastingen. Waarom zou ik in mijn eentje doorgaan? Voor wie deed ik het nog? Toen belde de eindredactie. Of ik mijn column zondagmiddag liefst twee uur eerder wilde doorgeven vanwege de stuifsneeuw. Opeens zag ik mezelf, net als vroeger, sneeuwballen gooien naar joelende kinderen op straat. „Moet je luisteren”, zei ik tegen die eindredacteur, „ik ga vandaag liever buiten spelen, net als iedereen. Zo’n barre winter komt er misschien nooit meer.”

Ik geloof dat hij er wel begrip voor had.