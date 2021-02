‘De VS willen terug in de VN-mensenrechtenraad’

De Verenigde Staten willen weer toetreden tot de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dat melden internationale persbureaus maandag op basis van uitspraken van hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen. Het land trad onder oud-president Donald Trump in 2018 uit de raad, een besluit dat de huidige president Joe Biden nu ongedaan zou willen maken. De Verenigde Staten willen dit jaar als waarnemer toetreden, om in de toekomst weer volwaardig lid te worden.

Een anonieme regeringsbron zegt tegen AP dat de regering-Biden vindt dat er veranderingen binnen de raad nodig zijn, maar dat het ook een belangrijk orgaan kan zijn om „tirannie en onrechtvaardigheid over de wereld te bevechten”. Door deel te nemen zouden de VS ervoor kunnen zorgen dat de raad „dit potentieel benut”. De raad heeft een wisselende samenstelling van 47 landen, die telkens voor een periode van drie jaar lid zijn.

Toen Trump president werd, waren de VS al lid van de in Genève gevestigde raad - een erfenis van zijn voorganger Barack Obama. Trump trok zich in 2018 terug, een jaar nadat Obama voor een derde keer was toegetreden. Volgens de Republikeinen heersen in de raad anti-Israëlische sentimenten. Gesprekken om door de VS gewenste veranderingen door te voeren, leverden destijds niets op.

De VN-mensenrechtenraad is opgericht in 2006. Toenmalig Amerikaanse president George Bush wilde geen lid worden. Net als Trump vond hij dat er te veel aandacht aan schendingen door Israël wordt besteed, en dat sommige lidstaten verhinderen dat het gedrag van bevriende landen wordt onderzocht.