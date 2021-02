'Mooi zo’n purpose, maar wat ga je doen om die te bereiken?’

Hoe hoog is de stroppenpot? Wordt er verlies gemaakt in het zware coronajaar? Of toch nog winst? Hoe staat het met de kapitaalpositie van de banken, of met de solvabiliteitsratio van verzekeraars?

Komende dagen presenteren alle grote banken en verzekeraars van Nederland hun financiële resultaten over het boekjaar 2020. Winst en omzet domineren meestal de berichtgeving. In de afgelopen jaren hamerden de financiële instellingen er echter op dat het niet alleen maar om die cijfers gaat. De banken en verzekeraars stellen een groter doel te hebben: een purpose, zoals dat in de internationale marketing- en managementtaal heet.

De meeste banken en verzekeraars, hebben nu, doorgaans in het Engels, zo’n doel geformuleerd. Banking for better, for generations to come, bijvoorbeeld (ABN Amro). Of: Empowering people to stay a step ahead in life and in business (ING). En: Our purpose is to help people achieve a lifetime of financial security (Aegon).

Grote toejuichers van deze beweging waren de economen van het Sustainable Finance Lab (SFL). Dat is een netwerk van academici die een duurzame financiële sector voorstaan. Afgelopen jaren pleitten zij onder meer voor het afschaffen van bonussen en een groenere centrale bank. Voorafgaand aan de jaarcijfers over 2020 sprak NRC met hoogleraar economie Karen Maas (Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij onderzocht een jaar geleden samen met twee andere leden van het SFL hoe het met purpose bij financiële instellingen ervoor staat.

Wat is ‘purpose’ eigenlijk?

„Vrij vertaald is het gewoon een doel. Maar wel vanuit een hele specifieke gedachte. Namelijk dat iedere organisatie een bepaalde rol te vervullen heeft in de maatschappij. Je purpose geeft weer welke positie jij daarin wilt nemen als bedrijf. Is dat heel erg zakelijk: alles draait om mij, ik en mezelf? Of is dat: ik doe het niet voor niks, maar uiteindelijk is het doel om het leven van jou, je buren en de wereld een beetje mooier te maken?”

Bedrijven hebben toch altijd een doel gehad?

„Ja, ik denk ook dat het niet nieuw is. Vroeger was het heel belangrijk. Kijk maar naar een bedrijf als Philips en hoe zij al die jaren zijn omgegaan met hun werknemers, en zo hebben bijgedragen aan de opbouw van Eindhoven.

„Maar veel bedrijven waren dat een beetje kwijtgeraakt. Waren doorgeslagen in het doel om vooral geld te verdienen. Dat heeft niet altijd goed uitgepakt, weten we nu. Volgens mij zien veel bedrijven nu dat het anders moet. De één zegt daarbij: kijk maar naar corona. Dat is een duidelijk teken van de aarde dat we het niet goed aan het doen zijn. De ander zegt: kijk maar naar de financiële crisis. En weer een ander wijst naar global warming: kijk wat we allemaal veroorzaakt hebben.”

Voor het onderzoek sprak Maas met twintig bestuursvoorzitters van banken en verzekeraars. Daaruit bleek dat elke financiële instelling al met zo’n intrinsiek doel werkt.

Zijn we dan niet klaar?

„Nee, was dat maar waar. Dit is pas in het begin. Nu wordt de vraag: wat ga je als organisatie anders doen om dat doel ook echt te bereiken? Wat doe je anders dan dat je eerst deed? Met welke investeringen stop je? En wat ga je juist meer doen? Als die vragen komen, wordt het verhaal al een stuk dunner. Het verschilt van instelling tot instelling hoever ze daarin zijn, maar ik denk dat daar nog veel in moet gebeuren.”

Afgelopen jaar ging het vooral over corona. Ging het nog wel over ‘purpose’?

„Je zag aan het begin van de crisis dat banken zeiden: wij zijn nu deel van de oplossing, in plaats van het probleem. Ik denk dat dat wel voortkwam uit de purpose-gedachte. De vraag is of dat in de praktijk ook zo heeft uitgewerkt.

„Sommigen zeggen: dit is juist het moment om te veranderen. Om echt te gaan doen wat we zeggen. Maar er zijn ook partijen die zeggen: nu even niet, ga vooral bedrijven redden. De purpose komt straks wel weer als dit voorbij is.”

Een ondernemer door de crisis helpen is toch ook duurzaam?

„Ja dat is ook wel zo. Maar je moet je wel afvragen wat voor type horecaondernemers je blijft steunen. Is het een café waar iemand zich helemaal vol kan laten laat lopen, of waar je alleen maar vet kan eten? Je kan zeggen, het is duurzaam want het creëert banen. Maar daartegenover staan heel veel negatieve externe kosten. De ene onderneming is de ander niet.”

Is dat wel een taak voor een bank of verzekeraar, om dat te bepalen? Is dat niet voor de overheid – waar men kan meebepalen door te stemmen?

„Ik denk wel dat het aan bedrijven is, maar er moet wel een grens zijn. Je moet kunnen uitleggen waarom je het doet. Je moet als bank of verzekeraar kunnen zeggen: ik ben ervan overtuigd dat dit over twintig jaar niet meer bestaat, en dat het dus risicovol is om hier pensioengeld in te stoppen.”

Wat verwachten jullie van de financiële instellingen deze week?

„Ik zou toch wel hopen dat een aantal banken en verzekeraars de blik op de toekomst houdt en iets over hun purpose zegt. Als dat niet gebeurt, zou ik wel teleurgesteld zijn. Want dan zijn we niet veel opgeschoten de afgelopen jaren. Dit soort crisismomenten zijn altijd de momenten waar iedereen het ware gezicht toont. Als ze vergeten er iets over te zeggen, dan zit het er nog niet zo diep in.”

De jaarcijferpresentaties zijn vooral gericht aan aandeelhouders. Zijn die al bereid om niet altijd het financiële belang voorop te stellen?

„Dat is wel spannend. De crux is het verhaal erachter. Waarom doe je dit? Heel veel bedrijven vergeten dat te vertellen, maar leggen dat niet uit en maken het niet meetbaar. Leggen niet uit waarom het ook beter is voor het bedrijf en dus de aandeelhouder.”

Purpose For (a) better (world) Banken ABN Amro (jaarcijfers 10 februari): Banking for better, for generations to come Rabobank (11 februari): Growing a better world together de Volksbank (12 februari): Bankieren met de menselijke maat ING (12 februari): Empowering people to stay a step ahead in life and in business Verzekeraars Aegon (11 februari): Our purpose is to help people achieve a lifetime of financial security NN (18 februari): We help people care for what matters most to them