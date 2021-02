Berusting op Utrecht CS: elke trein die wel rijdt, is meegenomen

„Beste reizigers”, klinkt het door de luidsprekers van Utrecht Centraal. „Vanwege het extreme winterweer rijden er maar mondjesmaat treinen.” Wat dat betekent is te zien op de grote borden met reisinformatie, waar mensen hoopvol naar kijken, tegelijkertijd scrollend op hun telefoon. Onder bijna elke trein verschijnen rode letters. ‘Rijdt niet’, staat er.

My Nguyen, werkzaam bij een Amsterdamse apotheek, had thuis gezien dat ze via een omweg alsnog in de hoofdstad kon komen. Die optie valt weg, blijkt als ze op Utrecht CS is. Ze zoekt op haar telefoon naar een nieuwe optie, thuis werken als apotheker is geen reële optie. „Ik snap het wel”, zegt ze, terwijl ze de reisinformatie nog maar eens scant op een mogelijk alternatief reisplan. „Dit soort winterweer, dat gebeurt niet vaak. Dan is het best logisch dat de treinen nauwelijks rijden.”

Er vertrekt deze maandagochtend nauwelijks een trein vanuit Utrecht CS. Het perron blijft leeg, een enkele stilstaande trein en keurig aangeveegde sneeuw, maar geen reizigers. Naar Amsterdam en Eindhoven rijden de hele maandagochtend in ieder geval geen intercity’s. Volgens de reisplanner kun je meerdere sprinters nemen, maar die vallen geregeld op het laatste moment uit. De NS kondigde zondagavond al via de eigen website aan, dat er naar verwachting nauwelijks treinen zouden rijden. De reden: wisselstoringen, veroorzaakt door de dikke sneeuwlaag. „Wij realiseren ons dat dit een vervelende situatie is voor reizigers die noodzakelijk op reis moeten.”

Toch zijn er deze maandagochtend nog best wat mensen naar het station gekomen. Een personal trainer, op weg naar zijn werk in Amsterdam. Een medewerker van een notariskantoor, die verwacht wordt voor zijn bijbaantje. Een salesmedewerker op de Zuidas, die een collega moet inwerken. Ze kunnen allemaal weer terug naar huis. Een zucht, de schouders ophalen, niemand is boos of geïrriteerd. Dat ziet ook de NS-medewerkster die reizigers van informatie voorziet. Mensen zijn relaxter dan op een ‘normale’ reisdag. Elke trein die wel rijdt, is meegenomen.

In de grote hal van Utrecht Centraal staat Fons Aben, naast zijn step. Hij komt uit Eindhoven en is al sinds zaterdag onderweg. Toen ging hij naar een verjaardag van een vriend, in Utrecht. Zaterdagavond begon het te sneeuwen. Zondag was er geen enkele mogelijkheid terug naar Brabant te gaan, dus ging hij weer terug naar zijn vriend, en nu lijkt het er weer niet van te komen. „Ik probeer nu naar Vleuten te reizen, om daar de auto van mijn zus te lenen, en zo naar huis te rijden”, zegt hij, met een glimlach. „Het hoort een beetje bij dit winterweer, toch?” En, zo zegt hij, het is niet dat hij heel veel werk misloopt door alle vertragingen. „Ik werk in de evenementenbranche, dus ik heb toch niet zoveel te doen de laatste tijd.”