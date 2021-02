Australische journalist in China gearresteerd om ‘doorgeven staatsgeheimen’

De Chinees-Australische journalist Cheng Lei zit in China vast vanwege „het illegaal verstrekken van staatsgeheimen aan een ander land”. Maandag werd via een verklaring van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken duidelijk dat de Chinese autoriteiten haar afgelopen vrijdag ‘formeel’ hebben gearresteerd. De journalist zit al sinds half augustus in detentie, maar eerder was nog niet duidelijk waarom.

Cheng, die opgroeide in Australië, werkt al ruim tien jaar in de Chinese hoofdstad Beijing. Zij was presentator voor de Engelstalige Chinese staatszender CGTN, maar zes maanden geleden verdween zij plotseling van de televisie. Volgens de BBC werd ook de internetpagina met informatie over Chengs werk gewist. Ze zou op een onbekende locatie zijn vastgezet en „onder surveillance” zijn. Sindsdien hebben Australische diplomaten haar maandelijks bezocht. „De Australische regering heeft meermaals haar ernstige bezorgdheid over de detentie van mevrouw Cheng geuit, ook over haar welzijn en de omstandigheden”, schrijft de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne.

‘Bestraft om kritiek’

Er begint nu een formeel onderzoek door de Chinese autoriteiten, een half jaar nadat zij is vastgezet. De beschuldiging over het doorsluizen van staatsgeheimen geldt in China volgens persbureau AP als bijzonder ernstig. Nogelijk hangt haar een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, schrijft AP. Over de details van de aanklacht is echter niets bekend. Dat het zo’n vage en brede beschuldiging betreft, baart organisaties en het Australische ministerie zorgen.

De Australische organisatie Alliance for Journalists’ Freedom eist dat Cheng onmiddellijk wordt vrijgelaten en wijst op de „verontrustende” stand van persvrijheid in China. Volgens de organisatie is Chengs zaak „een duidelijke waarschuwing voor andere journalisten dat zij de overheid moeten steunen of zelf risico lopen te worden vastgezet”. Chengs belangenbehartigers en analisten wijzen erop dat de journalist voor haar detentie op Facebook kritiek had geuit op de manier waarop de Chinese overheid en president Xi Jinping de coronacrisis hebben aangepakt.

Juist de pandemie is een heikel punt in de politieke verhoudingen tussen China en Australië. Zo riep de Australische premier Scott Morrison op tot een internationaal onderzoek naar de oorsprong van het nieuwe virus en de uitbraak ervan in de Chinese stad Wuhan. Verdere onenigheid tussen de twee landen gaat over het uitsluiten van de Chinese telecomgigant Huawei in de uitrol van 5G in Australië.