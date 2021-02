Arjen Lubach was niet de enige met ‘keiharde waarheden’ bij de VPRO

Er stond al een tijdje een rode cirkel om 7 februari in de televisie-agenda wegens het begin van het laatste seizoen van Zondag met Lubach, maar terwijl de mogelijke onderwerpen voor de nationale moraalsatiricus (vaccinaties, datalekken, verkiezingsvrees) als stuifsneeuw door de straten vlogen, bleek de VPRO ineens ook een heel nieuw programma gemaakt te hebben.

On Stage heet dit uitvloeisel van de extra tijd die de publieke omroep aan cultuur besteedt (ze krijgen er extra geld voor, hoor) en er is precies weinig genoeg over nagedacht. Nadia Moussaid ontvangt een gast die op zijn beurt het podium biedt aan een handvol artiesten die hij de moeite waard vindt. Dat is alles, en de eerste keer was het prachtig.

De gast was Henny Vrienten (72 jaar), die zich met het klimmen der jaren steeds meer op zijn gemak lijkt te voelen bij zijn zachtverlegen zelf. We zagen de twinkeling in zijn ogen bij het optreden van de Vlaamse artiest Brihang die zich liet begeesteren door de gedichten van Herman de Coninck om daar vervolgens rappend mee vandoor te gaan. „Ik vond dit écht heel mooi”, zei Vrienten, maar zijn stemmige compliment werd onmiddellijk weggeblazen door een kolossale bak herrie: „Ik snap wel dat het bestaat maar het is gewoon kankerkrom geregeld! Belastingdienst!”

Wat was dit nu? Het bleek Hang Youth te zijn: een hardlinkse band die in bepaalde kringen (en in één van de vertrekken van mijn woning) aan een luidruchtige opmars bezig is, onder meer dankzij het emblematische nummer ‘Leg de Zuidas in de as’. Vrienten glom: „Dit is punk!” En hij heeft de echte punk van dichtbij meegemaakt.

In de as

Vaderlijk begon hij uit te leggen dat hij niet alle standpunten van Hang Youth deelde, maar bij het woord nuance brak zanger Abel van Gijlswijk dadelijk in. „Het is te laat voor nuance op dit punt van de planeet en de samenleving.” Hij bracht „alleen maar keiharde waarheden”. Vrienten leek alleen maar trotser te worden door die reprimande. „Van mij mag de Zuidas dus ook in de as.”

Arjen Lubach legde daarna niets in de as, maar kende een vliegende seizoensstart. Hij bracht een gemene speculatie over de oversterfte die Covid-19 zou kunnen aanrichten onder dikke babyboomers die grote mooie huizen bezet houden. Zijn „SMS Adipositas naar Stichting Overwaarde” was een sterke uitvergroting van de nonchalance waarmee verschillende coronageneraties elkaars ongeluk bagatelliseren.

En passant vatte hij het verlangen naar postcoronale bevrijding samen in de uitdrukking „de gulp mag weer open” en werd er een Gerri Baudet („de broer van”) opgevoerd die in een pastiche namens ‘Gerri voor Democratie’ de feitelijke informatie gaf die bij zijn zogenaamde broer weleens op de vleugels van de Uil van Minerva achter de horizon verdwijnt.

‘Niet het scherpste mesje in de la’

De ernst die Zondag met Lubach ook eigen is, richtte zich op het plan van Sander Dekker om taakstraffen uit te bannen voor geweld tegen politie en hulpverleners. Nadat de minister was gedeklasseerd met het fraaie „hij is niet het scherpste mesje in de la”, werd uiteengezet waarom het plan werd gekraakt door rechters, advocaten en de reclassering, oftewel de A.R.v.M.V.v.H.Z.M – de „Algemene Raad van Mensen die er verstand van hebben zeg maar”.

Het item spoedde zich naar een voorspelbare aanval op Mark Ruttes dedain voor sociologische verklaringen en het populistische ‘tuig is tuig’ dat volgens Lubach de „Bassie-en-Adriaan-werkelijkheid” van de VVD tekent. Ik zat nog met mijn hoofd bij de A.R.v.M.V.v.H.Z.M en realiseerde me dat deze organisatie met het aangekondigde einde van Zondag met Lubach een podium van jewelste verliest.