Arantxa Rus uitgeschakeld in eerste ronde Australian Open

De Nederlandse Arantxa Rus is maandag in de eerst ronde van tennistoernooi Australian Open uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets tegen de Poolse Iga Swiatek. Het werd in Melbourne 6-1, 6-3.

Rus kwam in de eerste set al snel op een 3-0-achterstand. Ze verkleinde de marge met een lovegame maar verloor de drie daaropvolgende games. In de tweede set had ze een voorsprong van 2-0 en stond op eigen service met 40-0 voor. Swiatek kwam echter terug tot 2-1 en stond daarna geen servicegame meer af. In de lange slagenwisselingen kwam Rus vaak net een stapje te laat tegen de agressief spelende Poolse, die als vijftiende geplaatst is.

Lees ook: Tennisgekte in virusvrij Melbourne – Australian Open staat voor prestige en promotie

De 19-jarige Swiatek staat bekend als groot talent. Ze won in oktober als ongeplaatste speelster onverwacht Roland Garros. Sindsdien kwam ze niet meer in actie. Rus haalde vorig jaar de tweede ronde van de Australian Open. Dinsdag spelen Botic van de Zandschulp en Robin Haase hun eerst wedstrijd van het toernooi. (ANP/NRC)