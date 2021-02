Amazon koopt helft stroomproductie windpark bij Egmond

Een windpark van Shell en Eneco voor de kust van Egmond gaat stroom verkopen aan Amazon. De Amerikaanse webwinkel neemt vanaf 2024 jaarlijks 380 megawatt af. Dat is de helft van het vermogen van het park Hollandse Kust Noord.

De betrokken bedrijven geven geen informatie over de financiële omvang van het contract en ook over de looptijd wordt gezwegen. Volgens Amazon past de overeenkomst in het streven om in 2025 alleen nog maar hernieuwbare energie zoals windstroom te gebruiken. In 2040 wil het concern met zijn datacenters en logistieke centra geheel uitstootvrij te zijn.

Windparken sluiten vaker dit soort contracten af om zich te verzekeren van een zekere omzet. De marktrisico’s zijn toegenomen sinds windparken geen subsidie meer krijgen en zij niet meer kunnen rekenen op een minimale stroomprijs. Tegelijkertijd heeft de afnemer als voordeel dat die niet verrast wordt door prijsstijgingen.

Het park, door Shell en Eneco omgedoopt tot CrossWind, werd vorig jaar door de Nederlandse overheid gegund aan de twee bedrijven en zal met zijn 69 windturbines over twee jaar operationaal zijn. Jaarlijks bedraagt de productie 3 terawattuur, wat op papier voldoende is om 1 miljoen huishoudens te voorzien.

Virtuele levering

Bijzonder in dit geval is dat het gaat om virtuele levering. Amazon beschikt in Europa bijvoorbeeld alleen over datacentra in Ierland en het Verenigd Koninkrijk en zal de stroom, die in Nederland ‘aan land komt’, dus niet daadwerkelijk gebruiken. Amazon weet zich door de overeenkomst wel verzekerd van groencertificaten, waardoor de stroomconsumptie op papier duurzaam is, terwijl die stroom in de praktijk van een gascentrale afkomstig kan zijn. De daadwerkelijke stroom van het windpark wordt in de praktijk verhandeld.

Lees meer over deze manier van groene stroom kopen: Zo maak je van grijze stroom groene stroom

In een interview met NRC wees bestuursvoorzitter As Tempelman van Eneco al op het groeiende belang van vaste contracten voor subsidieloze windparken. „Klanten en windparken met elkaar verbinden is een belangrijk streven voor Eneco.”

De opmars van windparken zette vorig jaar ondanks de coronapandemie door. De Brusselse lobbyclub WindEurope maakte maandag bekend dat vorig jaar voor 26,3 miljard euro in windparken op zee is geïnvesteerd. Die investeringen moeten leiden tot een vermogen van 7,1 gigawatt. In 2020 werd voor 2,9 gigawatt aan nieuwe offshore windparken in Europa gerealiseerd. Inmiddels telt Europa 116 windparken op zee.