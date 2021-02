Als het misgaat, is het de schuld van de overheid

Op de snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam is zondagmiddag geen veiliger plek denkbaar dan achter de colonne sneeuwschuivers die over de weg rijdt. Ze rijden ongeveer 50 kilometer per uur, omdat de achterste, rechtsrijdende vrachtwagen soms moeite heeft alle sneeuw te in de berm te krijgen die de voorgangers van de weg hebben geschraapt.

Druk is het niet, maar vanwege het lage tempo van de sneeuwschuivers verzamelt zich daarachter toch een groep auto’s . Sommige bestuurders wisselen vaak van rijbaan in de hoop sneller te gaan – tegen beter weten in.

Zodra de sneeuwschuivers bij Abcoude afslaan worden twee paden zichtbaar op de brede A2: eentje rechts, voor de voorzichtige chauffeurs. En eentje links voor hen die denken dat het wel meevalt met de risico’s en sneller dan 80 willen.

Het is moeilijk in te schatten op welke rijbaan je als de chauffeur de grootste risico’s loopt. Zijn voorzichtige mensen betere chauffeurs, of banger? En overschatten snelle automobilisten – vaak met SUV, grotere banden en vierwielaandrijving – de kwaliteit van auto en stuurkunst?

Zondebok

Op de snelweg komen de twee menselijke driften samen hoogleraar sociale wetenschappen Hans Boutellier ooit ving in de term ‘veiligheidsutopie’. Het streven naar maximale individuele zelfontplooiing botst met het verlangen naar veiligheid, stelt Boutellier. Maar het idee dat ultieme vrijheid en maximale veiligheid samengaan, is een utopie. Op enig moment komen die twee stromen auto’s weer samen, ook op de A2 zondagmiddag.

Het gaat goed maar wat als er een ongeluk was gebeurd? Wie had dan de schuld gekregen? Gingen de chauffeurs op de linkerbaan te hard of die op de rechterbaan te langzaam? Het leidt vaak tot discussies waarbij de eigen dikke ik veelal onschuldig is. En als we er niet uitkomen is er altijd nog de overheid als zondebok: waarom zijn er zo weinig sneeuwschuivers en wordt er niet meer gestrooid?

Hoe dat mechanisme werkt, weten ze bij spoorwegbeheerder ProRail. Waarom rijden de treinen in Duitsland en Zwitserland wél op tijd? „Nou, in Duitsland reden de treinen gisteren ook niet”, zegt een woordvoerder van ProRail. Dat het in Zwitserland minder vaak fout gaat, ligt volgens de woordvoerder niet aan de wissels, „ze gebruiken dezelfde als wij.” De Zwitsers rijden wel met treinen die aan de onderkant worden verwarmd om ijsvorming te voorkomen. „Dat zouden wij ook kunnen doen, maar het kost wel miljarden”, zegt een woordvoerder van ProRail. „Het is de vraag of je daarin wilt investeren voor een paar sneeuwdagen per jaar.”

Snelwegen met verwarming

Volgens emeritus hoogleraar risicomanagement Ben Ale is dat de rode draad in de discussie over de kwetsbaarheid van de weg en het spoor: welk risico weegt het zwaarst en tegen welke prijs willen we dat uitsluiten? „Stel dat je alle snelwegen in Nederland zou kunnen voorzien van verwarming. Wegen de voordelen op tegen de kosten?” Dat geldt volgens Ale ook voor het spoornet. „Als je maar genoeg investeert in verwarmde wissels en andere apparatuur, zal het aantal storingen bij sneeuw afnemen. Maar is er dan nog geld over om alle onbewaakte overwegen om te bouwen tot bewaakte overwegen?”

Dit dilemma keert altijd weer terug in een moderne, risicomijdende maatschappij. Neem hét grote Nederlandse trauma, zegt Ale: de watersnoodramp van 1953. Dat nooit meer. „De Deltawerken zijn gebouwd op basis van een risico-inschatting. De dijken moesten zo hoog zijn dat het risico op het overlijden door een overstroming minimaal 1 op 1 miljoen was.”

We zouden hier, net als in Zwitserland, treinen aan de onderkant kunnen verwarmen. Maar dat kost miljarden

Die norm is gehaald. Maar inmiddels moeten de dijken worden opgehoogd door de zeespiegelstijging. „Je hoort er weinig over”, stelt Ale, „maar de oude norm van 1 op 1 miljoen is verlaagd naar 1 op 100.000, omdat het anders veel te duur zou worden.”

Wanneer waar wordt geïnvesteerd is volgens Ale heel moeilijk te voorspellen. „Naast kennis en geld speelt ook risico-perceptie en de publieke opinie een rol. „Als de treinen een dag niet rijden, is het onaanvaardbaar al snel uitgesproken. Maar als er later in de Kamer over wordt gedebatteerd en de zon weer schijnt, loopt zo’n discussie vaak uit op niets.” En als we wel besluiten er iets aan te doen, zijn we het jaren later vaak weer vergeten, stelt Ale. „Vergelijk het maar met de brandverzekering en de rookmelder. We hebben die dingen wel, maar hoe vaak controleren we nou of die verzekering nog voldoet en of de batterij van die rookmelder nog werken?”

Ook dat hoort bij de veiligheidsparadox, zegt Boutellier. „We vertrouwen meer op technologie voor onze veiligheid maar vinden improviseren steeds moeilijker.”