AkzoNobel staakt overnamestrijd om Fins verbedrijf

AkzoNobel trekt zich terug uit de overnamestrijd om het Finse verfbedrijf Tikkurila, zo maakte het concern maandagochtend bekend. In een persbericht laat AkzoNobel, maker van verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens, weten dat het geen hoger bod op zijn Finse branchegenoot wil doen. Daarmee is de weg vrij voor concurrent PPG om Tikkurila in te lijven.

Zo komt een eind aan een korte biedingsstrijd. In december bood de Amerikaanse verfmaker PPG 1,1 miljard euro om Tikkurila over te nemen, en verhoogde dat later naar 1,24 miljard. Vervolgens kwam AkzoNobel eind januari om de hoek kijken, met een bod van 1,4 miljard euro. Daar liet PPG, in Nederland bekend van het merk Histor, het niet bij zitten. Vorige week ging het daar overheen met een nóg hoger bod, van 1,52 miljard.

Daarmee heeft het AkzoNobel afgetroefd, blijkt nu. Want nog meer geld bieden, staat niet meer in verhouding met de winst die uit de overname te halen is, laat topman Thierry Vanlancker van AkzoNobel in het persbericht weten. Bij een hoger bod is er volgens hem geen „superior value” voor aandeelhouders en andere belanghebbenden te creëren.

Pijnlijk voor AkzoNobel

Uit een feitenrelaas van PPG, zo beschrijft Het Financieele Dagblad, blijkt dat AkzoNobel in oktober en november vorig jaar al interesse had getoond in Tikkurila, dat groot is in Scandinavië, Oost-Europa en Rusland. Vervolgens wist PPG toch als eerste met een bod te komen. Pijnlijk voor AkzoNobel – nu wordt PPG in een klap veel groter in regio’s die veel dichter bij Akzo’s thuisbasis liggen dan bij die van PPG in Pittsburgh.

Het is een nieuw hoofdstuk in een langere rivaliteit tussen AkzoNobel en PPG. De verfmakers lagen in 2017 al eens met elkaar in de clinch. Het Amerikaanse PPG deed dat jaar meerdere keren een overnamebod op AkzoNobel, maar AkzoNobel zei telkens nee. Het bestuur van de Nederlandse verfmaker weigerde zelfs met de Amerikanen in gesprek te gaan. PPG gaf het uiteindelijk op toen bleek dat AkzoNobel op steun van de Nederlandse politiek kon rekenen. Vakbonden en politici vreesden onder meer groot banenverlies als AkzoNobel door het Amerikaanse concern zou worden ingelijfd.

Beleggers lijken overigens helemaal niet zo’n zin te hebben gehad in een Fins avontuur. Na het nieuws dat de overname niet doorgaat, steeg de koers van AkzoNobel in de ochtendhandel op maandag met een kleine 1,5 procent.