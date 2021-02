Eerste sneeuwstorm in ruim tien jaar

Ook Eindhoven Airport blijft tot zeker het middaguur gesloten, meldt de luchthaven op Twitter. Vertrekkende vluchten worden uitgesteld, binnenkomende vluchten worden omgeleid naar het Duitse Keulen. Schiphol meldt dat vluchten vertraagd of gecanceld kunnen worden. Op beelden van luchtvaartsysteem ADS-B is te zien dat vliegtuigen rondjes vliegen boven de luchthaven, in afwachting om te mogen landen.

Het treinverkeer in Nederland ligt zondag zeker tot 12.00 uur stil, meldt de NS . Eerder op de dag werd dit tijdstip op 10.00 uur geschat. Of de treinen na 12.00 uur wel kunnen rijden, moet tegen die tijd worden bekeken.

Openbaar vervoer Ook andere vormen van openbaar vervoer ondervinden zondagochtend hinder van de sneeuw. Zo heeft vervoerder Arriva de buslijnen in de regio’s Zuid-Holland, Gelderland, Limburg en Brabant stilgelegd. Enkele metrolijnen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben storingen.

Er rijden zondag tot zeker 10.00 uur geen treinen in Nederland, laat ProRail weten. Volgens een woordvoerder van de spoorbeheerder zijn er „simpelweg door het hele land te veel storingen om nu een betrouwbare treindienst te kunnen rijden” door het slechte weer. Of dat ná 10.00 uur wel weer kan, moet ProRail in de komende uren bekijken: „De kans is groot dat we dan kiezen voor een gefaseerde opstart.”

Ook in het Brabantse Geldrop is de eerste sneeuw gevallen. Foto Rob Engelaar/ANP

Op de waddeneilanden vonden ook zware windstoten plaats, maar dat ging niet gepaard met sneeuwval en dus was er geen sprake van een sneeuwstorm. Op andere plekken in het land werd tot windkracht zeven gemeten. Ook in het Brabantse Geldrop is de eerste sneeuw gevallen. Foto Rob Engelaar/ANP

Op een dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is zaterdag tussen 23.00 uur en middernacht windkracht acht gemeten, in combinatie met sneeuw. Dat betekent dat daar officieel sprake was van een sneeuwstorm, melden meerdere weersites . De laatste keer dat dit gebeurde was in januari 2010.

In dit blog houden we de ontwikkelingen bij rond het winterweer dit weekend. Zondag geldt voor heel Nederland code rood vanwege de vele sneeuw die wordt verwacht, in combinatie met sterke wind en lichte vorst. Door het hele land is de eerste sneeuw al gevallen. In het (zuid)oosten van het land kan dit in totaal 15 centimeter worden.

Als gevolg van het weeralarm werden zaterdag al een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn alle test- en vaccinatielocaties van de GGD’s zondag dicht. Ook is het voor zondag geplande kabinetsoverleg op het Catshuis over een mogelijke verlenging van de avondklok met een dag uitgesteld. Daarnaast worden deze dag geen wedstrijden gespeeld in de Eredivisie.

Het weer zorgt niet alleen voor belemmeringen; er is ook hoop op ijspret. Op meerdere plaatsen proberen lokale autoriteiten ijsgroei te stimuleren in de hoop dat er de komende dagen geschaatst kan worden. Zo geldt vanaf maandag een vaarverbod voor alle vaarwegen in het zuiden van de provincie Utrecht en een deel van Zuid-Holland. In Amsterdam zijn meerdere sluizen gesloten zodat er gemakkelijker ijs kan ontstaan.

