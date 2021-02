Waarom staat het water in Nederlandse rivieren zo hoog?

Het hoogwater in de Rijn bereikte afgelopen weekend z’n piek. Bij Lobith is een stand gemeten van bijna 14,5 meter boven NAP, zo’n drie meter boven het gemiddelde in de maanden januari en februari. De afvoer kwam uit op circa 7.300 m3 per seconde. „Het water zal nog tot woensdag op dit niveau blijven”, verwacht Eric Sprokkereef van Rijkswaterstaat. Hij is senior adviseur Crisismanagement en Informatievoorziening Water, en weet precies waar al het water vandaan is gekomen. Deels ligt de oorzaak in de Alpen, vertelt hij via de telefoon. „Daar sloeg het weer 27, 28 januari plots om.” De temperatuur ging van -5 naar +5 graden Celsius. „De vele sneeuw die was gevallen begon te smelten.” Zijn collega's in Basel zagen de afvoer aan het begin van de Rijn in no time verviervoudigen, van 800 naar 3000 m3 per seconde. Het was een vroege smeltpuls, zegt Sprokkereef. Normaal ligt de smeltperiode in de Alpen tussen april en juni.

Zacht weer in Duitsland

Maar het meeste smeltwater is dit keer afkomstig uit het Duitse middelgebergte: het Schwarzwald, de Eiffel. Sprokkereef: „Daar was voorheen 50 centimeter sneeuw gevallen. Maar door het zachte weer lag er tot zaterdag niks meer.”

Hetzelfde speelde bij de Maas, zegt hij, een week eerder. Bij meetpunt Sint Pieter, vlakbij Maastricht, werd op 30 januari de piekafvoer (1775 m3/sec) bereikt. „In de Ardennen lag 30, 40 centimeter sneeuw. Het heeft ons nog parten gespeeld bij het maken van een goede voorspelling, want we waren verrast dat zoveel van die sneeuw is gesmolten.”

Behalve het smeltwater was er ook nog de vele regen die viel in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk. Gemiddeld valt er in het hele stroomgebied van de Rijn jaarlijks 1.000 millimeter neerslag. „De afgelopen 7 tot 10 dagen is er maar liefst 100 mm gevallen”, zegt Sprokkereef.

Brede golf

Dan is er nog iets wat bij de Rijn heeft meegespeeld: de interactie tussen de hoofdstroom – de Rijn – en z’n zijrivieren – waaronder Neckar, Main, Moezel. In de hoofdstroom komt de piekafvoer als een soort brede golf naar beneden, legt Sprokkereef uit. Als een zijrivier ook net zo’n golf op de hoofdstroom afvoert, vallen die twee samen en versterken ze elkaar. „Dat hebben we vooral bij de Moezel gezien”, zegt Sprokkereef. Volgens zijn Duitse collega’s kan juist de afvoer in de Moezel de komende dagen voor nog een extra zetje van een paar decimeter in de waterstand van de Rijn zorgen. „Maar dat zien we in onze voorspellingen voor Nederland nu nog niet terug”, zegt Sprokkereef.

Heel uitzonderlijk is dit hoge water volgens hem niet. Voor exact deze afvoer bij Lobith moet je weliswaar 10 jaar terug in de tijd, maar „deze ordegrootte, zo rond de 7.000 m3 per seconde, zien we elke drie jaar wel”. Volgens de definitie is er nu ook geen sprake van ‘hoogwater’, maar van een ‘verhoogde afvoer’.

Frequentie neemt toe

In de toekomst zal de frequentie van zulke afvoeren toenemen, zegt Mark Hegnauer van kennisinstituut Deltares. Hij modelleert toekomstige rivierafvoeren, op basis van het veranderende klimaat. Door de opwarming van de aarde kan de lucht bijvoorbeeld meer waterdamp bevatten. Regenbuien zullen heftiger worden. „Afvoeren van circa 7.000 m3/sec doen zich over een jaar of vijftig niet meer eens per drie jaar voor, maar eens per één of twee jaar”, zegt Hegnauer. En de kans op nóg grotere afvoeren – tussen de 8.000 en 12.000 m3/sec – schat hij dan niet meer „klein” in, maar „ normaal”.

Sprokkereef heeft nog een waarschuwing. Het samenvallen van het hoge water met het vriesweer, lijkt gunstig voor schaatsliefhebbers. Ondergelopen weilanden en uiterwaarden zullen opvriezen. „Maar de mensen moeten voorzichtig zijn”, zegt Sprokkereef. „Want als het water over een paar dagen gaat zakken kan het onder het ijs wegtrekken, en dat maakt het ijs zwakker. Je kunt er makkelijker doorheen zakken.”