Waarom ik kou haat

Ik haat kou. Niet dat ik een hekel aan de winter heb, ook niet per se aan ijs of sneeuw. Het is de aversie tegen kou die dwars door alles heen trekt. Door schoenzolen, dikke kousen, handschoenen en truitjes met een turtleneck. Eenmaal binnengeslopen, vertrekt die kou niet snel.

Als kind was ik nog blij met een voorspeld koufront. Bij ons aan de rand van Rotterdam kon je schaatsen op brede vaarten en plassen. Met hockeyschaatsen deed ik mee aan oeverloze rondjes over zelf schoon geveegde parcoursen. Door een onbeholpen stijl – vooral niet willen vallen – stonden mijn heupen, knieën en met name enkels verkeerd. Hoe strak de veters ook zaten, ik zwikte.

Als ik tegenwoordig naar schaatsen of skiën kijk, ben ik blij dat ik zelf niet hoef. De basistechniek ontbreekt en vooral de wetenschap dat de kou onvermijdelijk tot in mijn botten zal doordringen, weerhoudt me.

Dit winterweekend mocht de Hollandse tweemansbob meedoen aan het WK in Altenberg. Het duurde even voordat Ivo de Bruin en Janko Franjic aan de beurt waren voor hun derde run. Ik zette het geluid van mijn televisie zachter en keek naar buiten. IJsmutsen op hoofden, honden met een jasje; ik bleef lekker binnen.

Waar kwam de aversie tegen die kou vandaan?

Mijn vader bestierde een leven lang een diepvriesgroothandel aan de Coolhaven. Beneden in de kelder waren twee grote vriescellen. Boven de dikke deuren hing een ronde temperatuurmeter; het wijzertje stond het hele jaar op -20 graden. Als ik meehielp met laden en lossen, was ik altijd bang alleen in zo’n cel achter te blijven. Dat iemand pas na een halve dag zou zeggen: ‘Waar is Wilfried eigenlijk?’

Hartje zomer hielp ik mee. In korte broek. Buiten sjouwen in een stralende zon, binnen in de cellen dozen stapelen: bevroren bitterballen, ijsjes, saté en spinazietegels.

De tweemansbob is aan de beurt. Twee forsgebouwde mannen in aërodynamische pakken en helmen op snuiven de buitenlucht op. De bob staat klaar. Een laatste grom en dan duwen en vooral schreeuwen. Ze springen in de kuip en duiken weg.

Al snel gaan ze boven de honderd kilometer per uur. Op een paar ijzertjes door een tunnel van ijs. Bij een scherpe bocht gaat het mis. De bobslee kantelt en glijdt op zijn kop over het ijs.

Kun je een kruisje slaan als je omgekeerd in zo’n slee hangt?

Als de bob eindelijk stilligt, kruipen de mannen eruit. In trippelpas lopen ze verweesd rond op de baan. De bobslee ligt op apegapen. Met behulp van twee stewards draagt het duo hun kapotte cocon van de baan.

Mijn vader stierf in 2010, in de laatste week van november. De winter kwam vroeg, dat jaar. De paden van de begraafplaats waren spekglad. We tilden de kist op onze schouders en schuifelden naar een gat in de bevroren grond. Ik had het steenkoud.

Het was waarschijnlijk -20 graden.

Zal sterven als het niet waar is.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.