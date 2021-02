Vervoerders melden Britse exportdaling van 68 procent

De export vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie is volgens een onderzoek van de Britse transportsector met 68 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de hoeveelheid goederen die in januari via de havens of de Kanaaltunnel naar EU-lidstaten is vervoerd.

De daling zou vooral het gevolg zijn van de Brexit. Het Britse vertrek uit de Europese Unie was op 31 januari een feit, maar al vanaf de jaarwisseling zijn tal van douaneformaliteiten ingevoerd.

De Britse brancheorganisatie voor de transportsector, Road Haulage Association (RHA), komt met deze cijfers na een enquête onder de internationaal actieve leden. Volgens de Observer heeft de RHA deze forse exportdaling vorige week

in een brief aan minister Michael Gove (Kabinetszaken) gemeld.

In die brief uit RHA-voorzitter Richard Burnett zijn frustratie over het negeren van eerdere alarmerende signalen door de regering. Burnett noemt „het zeer frustrerend en irritant dat ministers ervoor hebben gekozen niet naar de bedrijven en experts te luisteren”. De RHA zegt nooit een inhoudelijke reactie op haar klachten te hebben gekregen. Volgens de lobbyvereniging is er bijvoorbeeld veel te weinig douanepersoneel. In plaats van de huidige 10.000 medewerkers zou het vijfvoudige aan medewerkers nodig zijn.

Vrachtwagens keren leeg terug

Volgens de RHA is de enorme exportdaling vooral het gevolg van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Uit de rondgang blijkt dat zeker 65 procent van de vrachtwagens die goederen uit de EU kwamen brengen leeg terugkeren. Dat is volgens Burnett het gevolg van administratieve barrières aan de Britse grens. Een andere oorzaak is dat sommige bedrijven tijdelijk hun export naar het Europese continent hebben gestaakt.

Het is niet duidelijk welke invloed corona op de dalende exportcijfers heeft, maar vóór de Brexit leek het effect van de pandemie mee te vallen. De totale Britse export kwam in november, de meest recente gegevens van de Office for National Statistics, 2,5 procent lager uit dan in 2019. De grootste daling was vorig jaar in mei, toen de import met bijna 30 procent terugviel. Bijna de helft van de export ging vorig jaar naar de Europese Unie. Het grootste deel van de uitvoer naar de EU gaat via de havens en de Kanaaltunnel.

Volgens Richard Ballantyne van de vereniging van Britse havens komt de exportdaling van 68 procent „grotendeels overeen” met zijn indrukken. Tegenover de Observer uit de havenman zijn zorg dat de handelsproblemen de komende maanden groter worden. Vanaf juli gaat het Verenigd Koninkrijk alle importgoederen controleren en de noodzakelijke infrastructuur zou volgens Ballantyne voor zulke controles in de zomer nog niet gereed zijn.

Een woordvoerder van de regering stelt in de zondagskrant de omvang van de genoemde exportdaling niet te herkennen. Dat geldt ook voor de communicatieproblemen waar de RHA over klaagt. „We zijn al maandenlang intensief in gesprek met het wegtransport.”