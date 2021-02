Tennisgekte in virusvrij Melbourne – Australian Open staat voor prestige en promotie

Hij merkt de onrust bij zijn patiënten, van wie velen een chronische aandoening hebben. Als het aan hen lag, werd de Australian Open niet georganiseerd, zegt Cees Ferwerda, een Nederlandse huisarts in Melbourne. „Waarom zouden we het risico lopen, vragen zij zich af. Waarom slaan we het toernooi niet een jaar over?”

De kwetsbare mensen die hij kent zijn „heel voorzichtig”, zegt Ferwerda (48), die sinds negen jaar in Melbourne werkt en eerder een praktijk had in Enkhuizen. „Ik heb patiënten die hun familie al een jaar niet zagen, terwijl ze in dezelfde stad wonen. Ze volgen hier alle maatregelen strikt.”

Australië, en Melbourne in het bijzonder, wordt gezien als een van de voorlopers in de bestrijding van corona. Van de 909 sterfgevallen in het land – internationaal gezien heel weinig – waren er 820 in Victoria, de zuidoostelijke deelstaat met hoofdstad Melbourne. De tweede golf, vanaf juni, was het dodelijkst. In die periode, in de Australische winter, werd een lange en zeer strenge lockdown ingesteld in Victoria. Die eindigde in oktober, na 111 dagen.

Op de harde aanpak kwam kritiek, maar die verdween gaandeweg omdat de strategie effectief bleek. Het virus werd vrijwel uitgeroeid in Melbourne, net als in de rest van Australië. Het normale leven kreeg weer vorm. Pubs en theaters zijn open, in stadions is publiek toegestaan, mensen mogen weer naar kantoor. Al zijn de grenzen tussen de deelstaten nog altijd dicht.

De tweede golf was te herleiden tot twee hotels in Melbourne waar reizigers in quarantaine gingen, bleek uit onderzoek. „Er was geen goede bescherming in die hotels”, zegt Ferwerda. „Dat heeft ertoe geleid dat we met zijn allen zo lang opgesloten zaten thuis. Dan kan je je voorstellen dat de bevolking hier koude rillingen krijgt nu ze weer een internationaal evenement gaan organiseren.”

Onder een vergrootglas

De Australian Open ligt de komende twee weken onder een vergrootglas. Vraag is of het verantwoord is een groot tennistoernooi te organiseren, juist nu het land het virus net onder controle heeft. Tegelijkertijd biedt het toernooi ook perspectief, als mondiaal sportevenement mét publiek.

Dagelijks worden maximaal 30.000 toeschouwers toegelaten, de helft van het reguliere aantal. Volgens de toernooiorganisatie kan dit veilig, mede door een gezondheidscheck bij binnenkomst en de verdeling van de bezoekers over drie zones.

„De rest van de wereld denkt waarschijnlijk dat we gek zijn hier”, zegt Hans Westerbeek, hoogleraar International Sport Business aan Victoria University in Melbourne. „Maar we zijn heel gedisciplineerd.”

Dat het toernooi nu überhaupt wordt georganiseerd is een „gecalculeerd risico”, zegt huisarts Ferwerda. De regering van premier Daniel Andrews van Victoria gaf toestemming en is er nauw bij betrokken. „Als dit evenement uit de klauwen loopt, wordt hij waarschijnlijk niet herkozen”, denkt Ferwerda.

Een enorme logistieke operatie is opgezet om het grand slam, een van de grootste sportevenementen van het land, te kunnen organiseren. Half januari werden ruim 1.200 tennissers, coaches, officials en journalisten ingevlogen, met zeventien gehuurde chartervluchten uit verschillende werelddelen. Speciale toestemming was nodig; om het virus te weren uit Australië gelden strenge reisbeperkingen voor buitenlanders.

Dat de tenniswereld een uitzonderingspositie kreeg, leidde tot discussie binnen de nationale regering. Waarom tennissers wel, en bijvoorbeeld seizoenswerkers niet? Bovendien proberen zo’n 40.000 Australiërs die in het buitenland verblijven al langer terug te keren, wat ingewikkeld is.

„Mensen die helemaal niks met sport hebben, vragen zich af: wij zitten vast op Queensland [een staat in het noordoosten], en kunnen niet naar huis omdat de grenzen tussen de staten dicht zitten”, zegt Westerbeek. „Maar ondertussen komen er wel chartervluchten met internationale tennisspelers binnen, die ook nog eens openlijk het virus meenemen. Het is meten met twee maten.”

De tennissers moesten na aankomst twee weken in quarantaine in hotels – een procedure die geldt voor alle inkomende reizigers. Behalve het geklaag van enkele spelers hierover, hielp het in de beeldvorming ook niet dat toernooidirecteur Craig Tiley de kosten, omgerekend 25 miljoen euro, aanvankelijk bij de belastingbetaler wilde neerleggen. De nationale bond Tennis Australia, die het toernooi organiseert, kwam daar even later op terug: zij betalen de hotelrekening.

Bewakers op de hotelgang

Hoe dun het lijntje is, bleek de afgelopen weken. Tien mensen op drie vluchten testten half januari positief. Met als gevolg dat alle passagiers op die vluchten, onder wie 72 tennissers, in ‘harde’ quarantaine moesten. Twee weken mochten ze hun hotelkamer niet af, ook niet na negatieve tests. Op de hotelgangen liepen bewakers rond om te handhaven.

En afgelopen woensdag ontstond opnieuw lichte paniek. Een medewerker van een van de drie hotels waar de spelers eerder in quarantaine zaten, testte positief op de Engelse variant van het coronavirus. Direct werden alle 507 mensen die verbonden zijn aan de Australian Open en in dit hotel hadden gezeten getest, onder wie 160 tennissers. Zes voorbereidingstoernooien in Melbourne werden één dag stilgelegd.

De Amerikaanse Serena Williams trok zich voortijdig terug bij het laatste voorbereidingstoernooi. Foto Andy Brownbill

Iedereen bleek negatief en de organisatie meldde monter dat de Australian Open door zou gaan. Maar het toont hoe snel het toernooi in gevaar kan komen. De Nederlandse dubbelspeler Matwé Middelkoop zei tegen het AD van de organisatie te hebben begrepen dat ze een paar positieve gevallen nog wel aankunnen. „Zijn het er meer, dan hebben we een probleem.”

De voortvarendheid waarmee werd geanticipeerd op de besmetting illustreert de alerte houding in Australië. In Victoria zijn door dit geval mondkapjes weer verplicht en de maximale groepsgrootte werd verlaagd van dertig naar vijftien. In Perth gaan ze een stap verder: die regio, met 2 miljoen inwoners, ging vijf dagen op slot na een besmetting.

Prestige-evenement

Dat de Australian Open doorgaat, is niet alleen om sponsor- en mediacontracten na te komen, zegt hoogleraar Westerbeek. Het grand slam is als prestige-evenement belangrijk voor de promotie van Melbourne. De publiciteitswaarde van het toernooi is, zegt hij, misschien wel de belangrijkste reden waarom de overheid een uitzondering maakt voor tennissers. „Zo gauw alles weer opengaat, willen ze dat Melbourne boven aan de lijst van bestemmingen staat.”

Ook de economische waarde is voor Melbourne een factor, zegt Westerbeek. Volgens de organisatie droeg het toernooi vorig jaar voor omgerekend 246 miljoen euro bij aan de economie in Victoria en zorgt het voor 1.775 banen. Die verwevenheid maakt het niet eenvoudig om er zomaar een streep door te zetten.

Het „typeert” Australië dat deze operatie is opgezet voor een tennistoernooi, zegt Westerbeek. „Sport blijft hier in de publieke perceptie erg belangrijk. Competities draaien weer, stadions zijn voor 30, 40 procent bezet. De verkoop van de kaartjes voor de Australian Open gaat hard, omdat mensen weer een gevoel van normaliteit nastreven.”

In de Australische zomer, die loopt van december tot en met februari, zijn tennis én cricket „verankerd in het collectief bewustzijn”, zegt Westerbeek. „Als je hier nu over straat loopt en de ramen staan open, hoor je tennis. Het staat bij iedereen aan. Net als cricket. Het is een zomerritueel.”

Dat maakt het organiseren van de Australian Open momenteel zo „dubbel”, zegt huisarts Ferwerda. Tegen een collega zei hij niet te hopen dat Melbourne straks weer op slot gaat. „Toen zei die collega: ja, maar ik heb wel tickets voor woensdag.”

Blauwdruk voor de Spelen?

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) volgt de ontwikkelingen rond de Australian Open nauwgezet, met het oog op de organisatie van de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. Dat vertelt Babette Pluim, bondsarts van de KNLTB, die zich aansloot bij een groep internationale sportartsen die tweewekelijks overleggen over de gevolgen van corona voor de sportwereld. De medisch directeur van het IOC, Richard Budgett, is daar ook bij betrokken.

Pluim verwacht niet dat de Australian Open een blauwdruk zal zijn voor ‘Tokio’. „Het creëren van een bubbel voor de Olympische Spelen wordt lastig. Daar zouden dan meer dan tienduizend sporters plus begeleiding twee weken in hotels moeten worden geplaatst, in aparte kamers. Dat aantal is te groot, denk ik. En als je één positief geval hebt en alles moet stilleggen, zoals in Melbourne, wordt het moeilijk.”

Voordeel van de twee weken quarantaine in Melbourne is dat de tennissers, net als de Australiërs zelf, daarna vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen. „Het leven is bijna normaal hier”, vertelt dubbelspeelster Demi Schuurs. „Heerlijk.”

Volgens haar zijn de mensen in Melbourne „heel dankbaar” dat het toernooi wordt gespeeld. „Dat ze het risico hebben durven nemen om dit te organiseren. Het land heeft zo lang moeten afzien met de lockdowns en strenge maatregelen, en nu komen honderden tennissers het land in”, zegt ze. „Ongemakkelijk is een groot woord. Maar ik realiseer mij dat het niet gewoon is in deze periode.”