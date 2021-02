Socialist Andrés Arauz wint eerste ronde presidentsverkiezingen Ecuador

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador zijn gewonnen door de door oud-president Rafael Correa naar voren geschoven kandidaat Andrés Arauz. De 36-jarige socialist haalde volgens de exitpolls 35 tot 36 procent van de stemmen. Dat is niet genoeg om direct tot president te worden gekozen en daarom volgt in april vrijwel zeker een tweede ronde waarin hij het moet opnemen tegen de rechtse oud-bankier Guillermo Lasso, die 21 tot 22 procent van de kiezers achter zich wist te krijgen.

Arauz beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne het in zijn ogen „neo-liberale beleid” van huidig president Lenín Moreno terug te draaien en te heronderhandelen met het IMF over de voorwaarden en terugbetaling van de lening van 6,5 miljard dollar (zo’n 5,4 miljard euro) die Ecuador vorig jaar sloot. De socialistische politicus was eerder minister onder de voor corruptie veroordeelde en tegenwoordig in België wonende oud-president Rafael Correa, die zelf niet mee mocht doen aan de verkiezingen.

Lees ook: Voormalig president Ecuador veroordeeld voor corruptie

Vooral daardoor is Ecuador tot op het bot verdeeld over Arauz. Hij wordt door het ene deel van het Zuid-Amerikaanse land gezien als marionet van Correa die Ecuador het huiveringwekkende pad van Venezuela zal doen laten inslaan en door de vooral uit het armere deel van de bevolking bestaande correístas als de man die verder kan met de strijd tegen de ongelijkheid die Correa van 2007 tot 2017 heeft gevoerd. Zo belooft hij een miljoen arme families een eenmalige uitkering van duizend dollar (zo’n 830 euro), gratis internet voor scholieren en studenten en een gerichte aanpak van de enorme jeugdwerkloosheid.

Zijn tegenkandidaat Guillermo Lasso hamerde in zijn campagne op werk, werk en nog eens werk, meer ruimte voor het bedrijfsleven en het binnenhalen van buitenlandse investeringen. De voor de coronacrisis, mede door de gedaalde olieprijzen, ook al in zwaar weer verkerende economie zal volgens hem onder het socialisme alleen nog maar verder in de problemen komen. De 65-jarige Lasso haalde al twee keer eerder de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, maar verloor daarbij in 2013 ruim van Rafael Correa en in 2017 met minimaal verschil van Lenín Moreno.

Maar wie er in april ook tot president zal worden gekozen, het zal een enorm karwei zijn om Ecuador uit de diepe sociale, economische en gezondheidscrisis te leiden. Het presidentschap begint met een lege schatkist, een wurgende IMF-lening en nog zeker tot het najaar wachten op voldoende coronavaccins om de economie weer volledig te kunnen heropenen en alle al sinds maart vorig jaar gesloten scholen en universiteiten.