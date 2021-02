Podcast: Stravinsky uitgelegd aan beginners

In 2021 is het vijftig jaar geleden dat Igor Stravinsky overleed. Reden voor de gerenommeerde muziekuitgeverij Boosey & Hawkes, sinds omstreeks 1950 de exclusieve bezorger van diens partituren, om een podcastserie aan de componist te wijden.

„Ontdek je Stravinsky voor het eerst, of keer je terug naar een levenslange favoriet?”, aldus de inleidende blurb. Boosey wil er maar mee zeggen dat het met Stravinsky Connections op een brede doelgroep mikt: van geïnteresseerde leek tot doorgewinterde stravinskiaan. Oxford-musicoloog Jonathan Cross lijkt met onder meer een Stravinsky-biografie op zijn naam geknipt voor de ambitieuze klus.

In de eerste (’Stravinsky Today’) van vijf wekelijkse afleveringen neemt Cross de luisteraar mee op een zoektocht naar „the real Stravinsky”. Naar de man achter de maskers, zeg maar, want muzikaal gezien was Stravinsky een kameleon die om de zoveel jaar van kleur verschoot. Van het wilde primitivisme van Le sacre du printemps, via ironisch neoclassicisme (Oedipus Rex, The Rake’s Progress) tot de ongenaakbare twaalftoonsmuziek van de late Requiem Canticles.

In Cross’ vaststelling dat Stravinsky achter de kosmopolitische façade vooral een Russische componist bleef, weerklinkt het werk van collega-muziekwetenschapper Richard Taruskin die de Russische wortels van Stravinsky’s oeuvre de afgelopen decennia uitvoerig uitploos.

Ook in de tweede aflevering, ‘Stravinsky and the Stage’, blijft Cross binnen de gebaande paden van de Stravinsky-kunde.

Afgaande op de eerste twee afleveringen (de overige drie verschijnen de komende weken) biedt Stravinsky Connections vooral een Stravinsky voor dummies. Toegankelijk van opzet en redelijk compleet wat betreft de aangestipte werken. Maar ook meer overzicht dan bron van nieuwe inzichten en daarmee wellicht wat licht voor het beter ingevoerde deel van de beoogde doelgroep.

Pluspunt: het feit dat Cross naast korte muziekfragmenten in de podcasts zelf, een uitgebreide Spotify-playlist samenstelde.