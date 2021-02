Overstromingen in India door afgebroken gletsjer

In het noorden van India heeft het afbreken van een stuk gletsjer in het Himalayagebergte geleid tot grote overstromingen. Dat melden lokale media en internationale persbureaus zondag. Door de breuk is de rivier Alaknanda in het district Chamoli in de deelstaat Uttarakhand overgelopen, ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad New Delhi.

Reddingswerkers zijn ter plaatse en omwonenden zijn voor zover mogelijk geëvacueerd, bewoners van het dal zijn gewaarschuwd om zo snel mogelijk te vertrekken. Meer hulpdiensten zijn onderweg om mensen die nog vastzitten te helpen. De autoriteiten vrezen voor honderd tot honderdvijftig slachtoffers, zegt een hoge lokale functionaris tegen het Aziatische persbureau ANI. Ook zou een stuwdam zwaar zijn beschadigd en is een brug weggespoeld.

Het noorden van India kampt jaarlijks met zware weersomstandigheden en natuurverschijnselen, waaronder aardverschuivingen en modderstromen. Afgelopen zomer raakten in India en Nepal circa vier miljoen mensen ontheemd door overstromingen na hevige moessonregens.