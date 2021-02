Online-editie van IFFR bood een hoogwaardig programma

Soms voorzien films zaken. Wat te denken van het Argentijnse El perro que no calla van Ana Katz, dat zondag de Big Screen Award van IFFR won? In dit voor de coronacrisis opgenomen anti-drama raken mensen tijdelijk buiten bewustzijn boven als ze zich bevinden op een hoogte boven de 1 meter 20 – door de inslag van een astroïde? Alleen met zuurstofhelm kan je nog rechtop door het leven; de rest moet de periode hurkend door zien te komen.

Die plotwending ervoer je als vrij profetisch bij dit eerste, virtuele deel van het 50ste Internationaal Film Festival Rotterdam, dat zondag zijn prijzen uitreikte. Directeur Vanja Kaludjercic keek tevreden terug op haar eerste uitgebeende, maar vrij hoogwaardige programma. Bezoekers konden 43 speelfilms en 22 korte films als virtuele premières beleven of 72 uur lang als on demand-streamers bekijken. Interviews met filmmakers in verre huiskamers en droefgeestige borrels in de virtuele lounges van wonder.me voedden vooral de nostalgie naar een fysiek filmfestival. Van 2 tot 6 juni, wanneer IFFR zijn 50ste jubileum viert, is er hopelijk wat meer armslag.

Het Indiase Pebbles van P.S. Vinothraj, een jonge filmmaker uit Tamil Nadu, won dit jaar de HIVOS Tiger Award van IFFR. Het filmfestival plukt de vluchten van het sterke retrospectief over Tamil-cinema van 2018: ook Tamilfilm The Last Farmer scoorde hoog als publieksfavoriet. In het grimmige, soms ook grappige Pebbles volgt een zoontje op veilige afstand zijn drankzuchtige vader Ganatpathy door een kurkdroog, hongerig landschap. Pa zoekt zijn mishandelde en weggelopen vrouw en dochter bij de schoonfamilie op en schopt een scène, de zoon verscheurt als represaille het geld voor de terugreis, waarna de tot elkaar veroordeelde vader en zoon de terugweg te voet moeten afleggen, door stof en verzengende hitte.

Speciale juryprijzen waren er voor I Comete - A Corsican Summer van de Fransman Pascal Tagnati, een languissante registratie van een zomer in zijn Corsicaanse geboortedorp, en Looking for Venera van de Kosovaarse Norika Sefa, over een meisje dat worstelt met verstikkend dorpsconservatisme. El perro que no calla krijgt als winnaar van de Big Screen Award een Nederlandse bioscooprelease. In deze licht absurdistische, mild optimistische zwart-wit film spant de wereld samen tegen grafisch ontwerper Sebastián, die kampt met een jankerige hond en kafkaëske toestanden. Zo vind je als millennial nooit je draai.

De Publieksprijs ging naar het voortreffelijk Bosnische epos Quo Vadis, Aida? van Jasmila Zbanic over de val van moslimenclave Srebrenica. Zonder heldenrol voor de Nederlandse blauwhelmen van de luchtmobiele brigade, al voegden de makers op de valreep wel een disclaimer toe: de film is gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar heeft met dramatisch oogmerk fictieve personages, situaties en dialogen toegevoegd. Een film waarover het laatste woord nog niet is gezegd.

De prijswinnaars van IFFR zijn tot dinsdag 21.00 nog als on demand-streamers te zien.