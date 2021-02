Onder de ‘vernislaag’ van adoptie gaat veel mis

Sander Vlek is ongerust, en dat is te goed te horen aan de telefoon. „Er zitten kinderen te wachten op hun komst naar Nederland”, zegt de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Adoptieouders (LAVA) op vrijdagmiddag. „En dan krijgen we ineens te horen dat we voorlopig moeten stoppen met alle adopties.”

Deze maandag presenteert een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra een onderzoek naar misstanden bij adoptiekinderen uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka in de jaren 1967-1998. Maar vrijdag lekten de belangrijkste conclusies al uit. De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie heeft bewijs gevonden voor grove misstanden, zoals kinderhandel, vervalsing van documenten en het onder valse voorwendselen overbrengen van kinderen naar Nederland.

De commissie stuitte bovendien op een permanent en structureel probleem dat tot op de dag van vandaag voortduurt. De commissie-Joustra adviseert daarom adoptie uit het buitenland voorlopig stil te leggen. Het kabinet neemt die conclusie over, meldde het AD.

De conclusies van de commissie-Joustra zijn hard, maar ze komen niet bepaald onverwacht. In de afgelopen jaren zijn steeds meer verhalen over misstanden rond adoptie naar buiten gekomen: over vervalste handtekeningen, over biologische moeders die worden gedwongen hun kind af te staan of over adoptieouders die worden voorgelogen dat hun adoptiekind wees is.

‘Geen incidenten’

„Dergelijke verhalen waren al zo’n twintig jaar bekend”, zegt Simone Eun Mi, voorzitter van belangenvereniging United Adoptees International. „En daarbij gaat het niet om incidenten. Je ziet steeds dezelfde rode draad.” Zelf werd ze in de jaren tachtig door haar vader naar een Koreaans weeshuis gebracht. Haar moeder wist niet dat ze werd opgegeven voor adoptie.

Lees ook dit interview met geadopteerde Chamila Seppenwoolde: ‘Elke internationale adoptie richt onherstelbare schade aan’

Volgens Sander Vlek van LAVA is dat iets uit het verleden en is de procedure sinds de invoering van het Haagse Adoptieverdrag uit 1993 aanmerkelijk zorgvuldiger geworden. De leeftijd van kinderen ligt hoger. Bovendien gaat het voor een groot deel om kinderen met ‘speciale behoeften’, zoals een handicap of ontwikkelingsachterstand. „Ik heb de procedure van dichtbij meegemaakt en ik kan u verzekeren dat die heel zorgvuldig is.”

Zijn twee zonen waren 3 en 5 toen ze werden geadopteerd en hebben jaren in een Zuid-Afrikaans weeshuis gewoond, vertelt Vlek. „Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er in de jaren zeventig en tachtig is gebeurd. Maar dat is geen reden om nu met adoptie te stoppen.”

Sinds eind jaren zestig zijn er ongeveer 40.000 geadopteerde kinderen naar Nederland gekomen, maar vooral de laatste jaren neemt het aantal sterk af. Kwamen er in 2005 nog 1.185 kinderen naar Nederland, in 2015 was dat aantal gedaald tot 304. Vanwege misstanden heeft Nederland de adoptie uit verschillende landen stilgelegd, zoals uit Congo, Oeganda, Cambodja en Guatemala. Sommige landen hebben zelf adopties stilgelegd, zoals Ethiopië.

Maar daarmee zijn de structurele problemen rond interlandelijke adoptie niet opgelost, vertelt Roelie Post. De voormalige ambtenaar bij de Europese Commissie stelde illegale adoptie vanuit Roemeense weeshuizen aan de kaak en onderzocht daarna de praktijken in andere landen. „Het is een rondtrekkend circus”, vertelt Post. „Als er ergens een land dichtgaat dan trekt het naar een ander land en begint het weer.” Volgens Post zitten er in het systeem van internationale adoptie perverse prikkels. „Er is een vraag naar kinderen. En dus moet er een aanbod worden gecreëerd.” Het gevolg is dat illegale praktijken steeds weer de kop opduiken, zegt Post: „Adoptie lijkt heel nobel. Maar als je het vernis ervan afkrabt, hou je handel in kinderen over.”

Aanzuigende werking

In 2016 adviseerde de Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugbescherming (RSJ) het kabinet over de toekomst van interlandelijke adoptie. De RSJ constateerde dat internationale adoptie kinderen kansen biedt om ontwikkelingsachterstanden in te halen. Met de meesten van de naar Nederland gehaalde kinderen gaat het goed.

Lees ook: ‘Dat ik werd afgestaan, was een foutje’

Deze voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen, zo constateerde de RSJ. Zo heeft adoptie een aanzuigende werking op het aantal kinderen in weeshuizen en ligt vanwege de financiële belangen het gevaar van illegale praktijken steeds op de loer. Bovendien ondermijnt het de beste oplossing van het kind (adoptie in een gezin in eigen land) en remt het de opbouw van effectieve jeugdzorg in het land van herkomst. De RSJ adviseerde het kabinet daarom om te stoppen met interlandelijke adoptie.

Zover lijkt het kabinet nog niet te willen gaan. Ouders die al ver in adoptieprocedure zitten mogen deze afmaken, meldde het AD. Ouders die net zijn begonnen moeten de procedure aanhouden – totdat het systeem volledig tegen het licht is gehouden en nieuwe misstanden kunnen worden uitgesloten.

Simone Eun Mi is het daar niet mee eens. Volgens de voorzitter van United Adoptees International is internationale adoptie principieel in strijd met de rechten van het kind. „Als samenleving zouden we ons de vraag moeten stellen: zouden wij willen dat onze kinderen naar een ver land worden gebracht? Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, dan moet je daar zelf ook niet aan meewerken.”