In zeven maanden winnen én verliezen van Muhammad Ali

Muhammad Ali stapte die ochtend tegen vijven uit de lift van het Las Vegas Hilton en liep de man tegen het lijf tegen wie hij een paar dagen later zijn wereldtitel in het zwaargewicht op het spel zou zetten, in datzelfde hotel. „Hé Ali”, riep Leon Spinks, „hoe gaat het met de kampioen?” De 24-jarige uitdager – zonder voortanden, als gevolg van een bokspartij bij de mariniers – was net terug van een avondje stappen, en in zijn boek Fight Town (2007) beschrijft Tim Dahlberg dit tafereel. In de overtuiging dat hij deze snotneus die pas zeven profgevechten had gebokst makkelijk aan zou kunnen, besloot de 36-jarige Ali ervan af te zien aan zijn conditie te gaan werken. „Wat doe ik hier eigenlijk?”, zei hij tegen zijn begeleider. Verder dan de koffiebar van het hotel kwam hij die dag niet meer.

Meteen na zijn vorige gevecht, moeizaam gewonnen in september 1977, was Ali nog zo gewaarschuwd. Hij was de jongste niet meer en waarom zou hij er niet mee stoppen? Hij had immers niks meer te bewijzen, hij was toch The Greatest? Ali sloeg het advies in de wind en ook het vertrek van zijn eigen dokter, die niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor zijn aftakeling, bracht hem niet op andere gedachten.

Olympische kampioenen

Leon Spinks, de olympisch kampioen in het halfzwaargewicht van Montreal 1976, zou een makkelijke tegenstander zijn,‘an easy fight’, de snelste manier om 3,5 miljoen dollar te verdienen. Toen hij bij het kamp-Ali in beeld kwam, had hij pas vijf profwedstrijden gebokst, en gewonnen. Aanvankelijk liet Ali hem schieten, bang als hij was dat niemand het gevecht tegen zo’n betrekkelijk onervaren jonkie serieus zou nemen. Spinks bokste tegen een andere tegenstander en won die zesde partij, en toen vond Ali hem wél goed genoeg. Maar om het tegen de kampioen op te mogen nemen, moest Spinks zich eerst nog even in de toptien van de zwaargewichten boksen. Tegen de Italiaan Alfio Righetti voldeed hij aan die eis.

Aardige jongen uit het getto

Ali had een pr-invalshoek gevonden om reclame te maken voor het gevecht: als olympisch kampioen van 1960 had hij de Amerikaanse olympische kampioenen van 1952 (Floyd Patterson, Helsinki), 1964 (Joe Frazier, Tokio) en 1968 (George Foreman, Mexico) bij de profs verslagen. Nu was het de beurt aan een olympische kampioen uit 1976. Toen niemand daar op aansloeg, besloot de beledigde Ali te zwijgen in de aanloop naar het titelgevecht. Hij besefte dat hij zich belachelijk zou maken als hij Spinks, gewoon een aardige jongen uit het getto in St. Louis die hem als zijn idool ook nog eens op handen droeg, verbaal zou kleineren.

Spinks bereidde zich op het gevecht van zijn leven voor in de Catskills, boven New York. Zijn manager lag er voor de deur van zijn hotelkamer, bang dat de bokser aan het strenge trainingsregime zou ontsnappen. Via het raam lukte dat één keer: ze vonden hem in een biljartzaal in een stadje verderop. „Als je met hem de voordeur van een hotel binnenliep”, zei zijn toenmalige manager Butch Lewis later mijmerend over Spinks, „dan liep hij er aan de achterkant weer uit”.

Op 15 februari 1978 verscheen Ali met te veel vet en te weinig trainingsuren in het Las Vegas Hilton tegenover Spinks. Tv-zender CBS was bang dat Ali korte metten met hem zou maken en had hem gevraagd het in de eerste ronden rustig aan te doen: tussen de ronden door moesten er veel verkochte advertenties de ether in. Maar tot en met de vijftiende ronde bleef Spinks er op los slaan, met combinaties waar Ali geen antwoord op had. Spinks had de pijn van een spierblessure bij zijn ribben, opgelopen tijdens het sparren, kunnen onderdrukken met pillen en werd de verrassende winnaar op punten. En dat terwijl hij zelf nog had gedacht dat de juryleden de overwinning vanwege het kleine verschil aan de titelhouder zouden gunnen: tweevoudig wereldkampioen Muhammad Ali was onttroond. Deze keer was het Spinks die een schok in de sportwereld teweegbracht. Hij relativeerde zijn prestatie door te zeggen dat Ali nog steeds ‘the greatest’ was, en hij ‘the latest’.

Leon Spinks nadat hij Ali heeft verslagen. Foto Lenny Ignelzi/AP

Rematch

Al vanaf de volgende dag was Ali bezig met de rematch. Voor Spinks, ruim 300.000 dollar rijker, was het leven vanaf dat moment één groot feest. Hij had nooit geld gehad, zei hij tegen het tijdschrift Sports Illustrated, „dus ik heb nog heel wat in te halen”. Grote sponsors, waaronder Coca-Cola, stonden voor hem in de rij. In New York verbleef Spinks bij zijn manager – en om voor de hand liggende redenen niet in een hotel – om daar in de dagen na het hoogtepunt uit zijn carrière aan zijn pr én vette contracten te werken. Totdat de nieuwe wereldkampioen in het uitgaansleven werd opgepakt met cocaïne en, met handboeien om, de voorpagina’s van de kranten haalde.

Nog één keer zou Spinks cashen: bij de rematch op 15 september 1978. Zelfs vlak voor het gevecht, na met een ‘motorcade’ vanaf het vliegveld van New Orleans te zijn aangekomen bij het hotel, haalde Spinks nog streken uit. Terwijl zijn begeleiders in de lobby op hem wachtten, ging hij er voor het hotel vandoor met een limousine die daar zonder chauffeur maar met draaiende motor klaar stond. Zijn bodyguard, de Mr. T die kort daarna bekend zou worden als een van de hoofdrolspelers in de tv-serie The A-Team, had het nakijken.

‘Geleende titel’

In de Superdome in New Orleans heroverde Ali zijn titel, nadat hij in de zomer van dat jaar zijn fans in Moskou – inclusief Sovjetleider Leonid Brezjnev – had gerustgesteld met de mededeling dat Spinks zijn titel alleen maar even had geleend. Deze keer won Ali na opnieuw de volle vijftien ronden op punten – vooral omdat Spinks er met zijn pet naar had gegooid.

„Niet Ali won, ik verloor dat gevecht”, zou Spinks later zeggen. De tweede keer hield hij er 3.750.000 dollar aan over.

Drie jaar later vocht hij nog één keer om de wereldtitel, maar tegen Larry Holmes had hij geen schijn van kans. In 1985 werd zijn broer Michael wel wereldkampioen bij de zwaargewichten door Holmes te verslaan. In de lange rij van tegenslagen die volgden was er onder meer de dood van zijn zoon Leon Calvin, doodgeschoten in 1990. Zoon Cory, geboren vijf dagen nadat Leon Spinks wereldkampioen was geworden, zag hij in lichtere klassen wereldkampioen worden. Ook kleinzoon Leon Spinks III bokste nog als prof.

Leon Spinks, die het met moeite nog tot 1995 in de ring volhield, overleed vrijdag in Nevada, 67 jaar oud. Als een arme man, die jarenlang met zijn gezondheid had gesukkeld maar altijd kon terugzien op die woensdagavond in februari 1978 in het Hilton Hotel in Las Vegas, waarop hij de sportwereld op zijn kop had gezet.