Burger aan Kamerlid: ‘Ik mail u eigenlijk om te zeggen dat het niet meer gaat’

‘We worden al bijna een jaar geraakt door een crisis die steeds meer een crisis in drieën wordt”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) afgelopen week bij de persconferentie over de coronamaatregelen. „We hebben te maken met een zorgcrisis, een economische crisis en meer en meer ook met een sociale en maatschappelijke crisis. En die derde crisis wordt steeds urgenter.”

Hij verwoordde wat Tweede Kamerleden al langer merken en ook steeds vaker in debatten aankaarten: veel mensen hebben het moeilijk. Vooral Kamerleden met een ‘sociale portefeuille’, zoals jeugdzorg, ouderenzorg of onderwijs, krijgen noodkreten binnen. Vijf Kamerleden vertellen over het leed dat ze te horen krijgen en wat ze ermee doen.

Lisa Westerveld

Lisa Westerveld (GroenLinks) plaatste onlangs op Twitter een aangrijpend bericht dat ze had ontvangen: „Ik mail u eigenlijk om te zeggen dat het niet meer gaat. Ik verwacht hierbij niks van u, maar ik wilde u heel erg bedanken voor het luisteren naar mijn verhalen. Ik hoop dat ik nog eens wat van u hoor. Maar deze mail is voor het geval ik dan niet kan antwoorden.”

„Helaas is het geen uitzondering dat ik zulke berichten ontvang”, zegt Westerveld. „Ik krijg ze van jongeren, maar ook van wanhopige ouders en hulpverleners. De coronacrisis heeft de problemen bij jongeren die al psychische problemen hadden verergerd. „Veel behandelingen hebben niet plaatsgevonden of kunnen niet face-to-face. Ook de eenzaamheid en onzekerheid die deze crisis met zich meebrengt is voor deze groep extra traumatiserend. We horen dat de wachtlijsten voor eetstoornissen zijn gegroeid. Je kunt iemand met een eetstoornis niet drie maanden laten wachten, daar moet je zo snel mogelijk bij zijn. Daar heb ik schriftelijke vragen over gesteld aan staatssecretaris Blokhuis.”

Jongeren geven vaak bij haar aan dat ze al eindeloos van het kastje naar de muur zijn gestuurd voor hulp, en dat het thuiszitten door de avondklok en de schoolsluiting voor hen niet te doen is. Moet ik dan maar een zelfmoordpoging doen om aandacht te krijgen, schrijven ze soms.

„Ik schrijf iedereen persoonlijk terug”, zegt Westerveld. „Maar ik ben geen hulpverlener. Bij casussen die muurvast zitten of dreigen te escaleren, neem ik contact op met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, dat het ministerie en de gemeenten hebben opgezet. Zij kunnen meezoeken naar een behandelplek.”

Peter Kwint

Een rouwadvertentie van de ouders van een 14-jarige jongen in Amsterdam die was verdwenen en na een zoektocht dood werd aangetroffen in een tentje, maakte vorige maand veel los in de media én politiek. De jongen had in het tentje een briket aangestoken om warm te blijven en drugs genomen. De koolmonoxide die vrijkwam uit het briket, in combinatie met de drugs, werden hem fataal. De ouders schreven in de rouwadvertentie dat hun zoon de lockdownmaatregelen slecht verteerde, omdat hij contact en structuur miste.

Ook Peter Kwint (SP) was er erg door aangegrepen. „Ik woon twee straten bij dat gezin vandaan. Het maakte mij er nog meer bewust van dat kinderen in coronatijd forse schade kunnen oplopen.”

Alarmerend vindt Kwint ook de berichten die hij krijgt van leraren over leerlingen die niet meer in de online lessen verschijnen. „Normaal gesproken ga ik vaak op werkbezoek. Dat kan nu natuurlijk niet. Maar gelukkig heb ik door al die bezoeken de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd waaruit ik ook nu veel signalen krijg wat er speelt. Docenten bellen en mailen me om te vertellen dat ze zich zorgen maken over kinderen met wie ze al een tijdje geen contact meer krijgen.”

Het leidde ertoe dat hij in de Kamer over onderwijs in coronatijd met Rudmer Heerema (VVD) een motie indiende om iets te doen voor leerlingen die door het online onderwijs uit beeld dreigen te raken. Hij stelde voor om studenten aan de pabo en andere relevante studies, zoals sociaal werk, stage te laten lopen bij kinderen thuis. „Daar zouden ze kunnen helpen bij het thuisonderwijs.” De motie kreeg vorige week steun in de Kamer.

Carla-Dik Faber

Carla-Dik Faber (ChristenUnie) vroeg het kabinet in het debat over de avondklok, ruim twee weken geleden, om meer aandacht voor de mentale gevolgen van de coronamaatregelen. „Ik zie, nu het langer duurt, gewoon aan mijn mailbox, aan de taal die mensen gebruiken, dat het zo’n ongelooflijke impact heeft”, zei ze. „Ik merk dat mensen ook gewoon hoop en perspectief verliezen.”

In het debat haalde ze het voorbeeld aan van een vrouw „die zich eenzaam voelt, die wel gewoon aan het werk is, maar die in de loop van deze coronacrisis die al zo lang duurt, depressief is geworden en die één keer per week een vriendin opzoekt”. Ja, zegt ze, „het geldt niet alleen voor ouderen die geen bezoek krijgen of jongeren die hun vrienden missen, maar ook voor gezonde mensen van middelbare leeftijd die geen partner hebben. Dat is een groeiende groep, die al bijna een jaar alleen thuiswerkt.”

Ze vroeg aan minister De Jonge of het niet goed zou zijn om bij het OMT ook een psycholoog of andere gedragsdeskundige te betrekken. Het antwoord dat de minister gaf vond ze teleurstellend. „De Jonge vond dat allemaal niet nodig. Hij vroeg of hij die maatregelen dan soms níét moest nemen. Maar dát staat niet ter discussie. Ik wil gewoon weten of die andere deskundigen ook gehoord worden. Ik moet helaas vaststellen dat het antwoord nee is. Het kabinet kijkt alleen door de medische bril.”

Nog tijdens het debat kreeg ze mails binnen van mensen die hun zorgen uitten over de avondklok en de beperking van het aantal bezoekers thuis. „Iemand met een medische aandoening mailde: als ik koorts krijg, moet ik acuut naar het ziekenhuis. Dan heb ik geen tijd om een briefje te printen waarom ik op straat ben. Hoe moet dat? En iemand anders schreef dat ze misschien ’s avonds met spoed naar een terminaal ziek familielid moest om afscheid te nemen.” Met die mails in haar achterhoofd zei ze in het debat dat bij het handhaven van de avondklok de „menselijkheid en barmhartigheid” niet uit het oog verloren mogen worden.

Martin Wörsdörfer

Martin Wörsdörfer (VVD) kreeg een tijdje geleden ineens 24.000 bijna identieke mailtjes van mensen die het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Door dat „bombardement” zat zijn mailbox zo vol dat „ik misschien wel wat echte noodkreten over het hoofd heb gezien”. Normaal gesproken ontvangt hij vooral mailtjes van jongeren en ouders die vastlopen in de jeugdzorg. In het begin van de coronacrisis kreeg hij veel noodkreten over behandelingen die niet doorgingen, en er waren hulpverleners in de jeugdzorg die klaagden dat zij geen beschermingsmiddelen kregen.

Daar kwamen later ook mailtjes bij van gescheiden ouders met een omgangsregeling, die zich zorgen maakten of zij hun kinderen nog mochten zien. „Dat bleek een zorg te zijn die breed leefde. Dat soort signalen geef ik zo veel mogelijk door. Op websites staat nu duidelijker dat kinderen van gescheiden ouders tot twee huishoudens kunnen behoren en omgangsregelingen gewoon kunnen doorgaan.”

Kirsten van den Hul

„Mijn mailbox is geëxplodeerd met heftige verhalen”, zegt Kirsten van den Hul (PvdA). Zij zei al in de zomer dat de coronacrisis tot meer geweld achter de voordeur leidt. Ze regelde dat slachtoffers zich met een codewoord kunnen melden bij apotheken. Omdat zij zelf in het verleden werd mishandeld en daarover vertelde in de media, wenden slachtoffers en hulpverleners zich nu direct tot haar. Ze verwijst zo goed mogelijk door. „Het is belangrijk dat vrouwen in een acute noodsituatie weten dat zij ’s avonds laat wel de straat op mogen om hulp te zoeken – zonder briefje.”

Daarnaast ontvangt ze veel berichten over online onderwijs. Scholieren en studenten maken zich zorgen over hun eindexamens, stages of studievertraging. Leraren over kwetsbare leerlingen. „Er zijn nog steeds gezinnen met maar één laptop. Daar zitten kinderen op mobieltjes naar de leraar te turen. Wat dacht je van kinderen in azc’s? Daar is vaak geen stabiel internet, laat staan dat die kinderen een device hebben.” Een motie van haar en Westerveld om dit voor vluchtelingenkinderen te regelen haalde het.