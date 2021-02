Van zaterdag op zondag had ik opeens een ander uitzicht

Serieus even over geprakkiseerd: vroeger was het land toch ook al bedekt onder een ‘witte deken’? Het is toch nooit een ‘blanke deken’ geweest? Nee. Ik heb maanden verlangd naar een ander uitzicht dan het mijne. In mijn voorstelling stond ik van de ene op de andere dag (wij noemden dat vliegen) in een licht glooiend landschap dat uitliep in een baai. De temperatuur was er gemiddeld 25 graden. Daar was de zee, azuurblauw, aangenaam. Je liep zomaar naar buiten, blootsvoets, en je hoefde bijna geen voorzorgsmaatregelen te nemen. Een T-shirt aan, een petje op.

Dat andere uitzicht heb ik gekregen, plotsklaps van zaterdag op zondag. De witte wereld. Het blijft een wonder dat je eigen straat, je eigen uitzicht zo’n metamorfose kan ondergaan.

Het was trouwens niet helemaal onverwacht, zoals bijna niets in dit land. NRC kondigde het al aan: ‘Een paar dagen oud-Hollandse winter.’

Omdat ik in dit land geboren ben en niet in 2012 is het niet de eerste keer dat ik Code Rood meemaak. We wisten het toen nog niet, maar met de kennis van nu moet je het alsnog PVV-weer noemen. Want die partij wil volgens haar programma terug naar „een land zonder hoofddoekjes, maar met oer-Hollandse gezelligheid”. Zo raken zelfs je jeugdherinneringen gepolitiseerd.

En dat van die hoofddoekjes klopt natuurlijk niet, want juist tijdens die ‘oud-Hollandse’ en ‘oer-Hollandse winters’ wilde ook de Nederlandse vrouw haar hoofd maar wat graag bedekken. Functionele hoofddoekjes waren dat, zoals we ook een tijd hebben gegrossierd in functioneel naakt.

Ik zie een groot voordeel: even wordt het rondetafelgesprek over corona en de te nemen maatregelen waar werkelijk het hele land zich mee bemoeit, opgeschort. Ineens is de vraag: kunnen we morgen wel naar buiten, rijden de treinen, de trams? Zijn de wegen begaanbaar? Het hele idee van een lockdown, of zelfs van een avondklok lijkt ineens minder aanstootgevend.

Sneeuwpret, ijspret: die besneeuwde straten zijn een publiek goed en verwelkomen iedereen. En toch heb ik mij als jongetje aangepraat dat het niet zozeer voor mij gold. Ik was een zomerkind, een warmelandenkind, eerder waterskiën dan skiën.

Dat lag niet aan mijn etnisch gemengde afkomst, al was dat een tijd lang mijn excuus. Mijn zusje, ook zeer gemengd (Indisch, Antilliaans, Surinaams) kon niet wachten tot de slee tevoorschijn werd gehaald. Zij was de eerste om doldwaze sneeuwbalgevechten te beginnen. Als een vis in het water. Als een bruin kind in een wit landschap.

Discrimineert dit weer? Ja, de ouden van dagen, de mensen slecht ter been, de niet-schaatsers, de brommer- en fietskoeriers en bovenal: de koukleumen.

Is hier sprake van sociaal onrecht? Neen.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 februari 2021