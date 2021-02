Betogingen tegen coup zwellen aan in heel Myanmar

In Myanmar vinden zondag in meerdere steden, waaronder Rangoon en Myawaddy, grote protesten plaats tegen de militaire staatsgreep. Er zijn daar duizenden mensen de straat op, een kleine week na de coup waarbij door het leger de civiele regeringsleider Aung San Suu Kyi werd gearresteerd.

Het is de tweede dag op rij dat er actie wordt gevoerd. Zaterdag waren de eerste demonstraties in de grote stad Rangoon (Yangon); op die dag werden ook internetverbindingen platgelegd op last van de militaire autoriteiten. Inmiddels is die connectiviteit weer grotendeels hersteld, zo meldt de internationale internetwaakhond Netblocks zondagochtend. Daardoor kunnen deelnemers aan de protesten via sociale media ook weer online hun onvrede over de coup delen. Ook lokale en internationale persbureaus kunnen gemakkelijker beelden en informatie over de protesten uitsturen.

Sinds zaterdag zijn de betogingen aangezwollen, constateren aanwezigen en analisten van onder meer Human Rights Watch. De demonstranten eisen de vrijlating van Aung San Suu Kyi en haar partijgenoten die sinds maandag niet in het openbaar zijn gezien. In de nasleep van de staatsgreep zijn ruim 150 mensen gearresteerd.

„We willen geen militaire dictatuur! We willen democratie!”, citeert persbureau Reuters de demonstranten. Het persbureau meldt dat de grootste protesten in Rangoon en Myawaddy zijn. In die tweede stad zouden ook geweerschoten zijn gehoord toen politiemensen in uniform probeerden een groep demonstranten uiteen te drijven; wat er bij dat incident precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

Op foto’s is te zien dat de actievoerders drie vingers omhoog houden, een gebaar dat gebruikt wordt om hun verzet uit te drukken. Veel mensen houden ook protestborden met daarop de afbeelding van Aung San Suu Kyi bij zich: