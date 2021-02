Alleen nog met testbriefje naar buiten in Slowakije

Het verplichte testbewijs is een simpel A4’tje. Briefhoofd van het ministerie van Volksgezondheid. Haar naam, Terezia Rezná. De datum, een stempel en een krabbel van de testlocatie. En achter het kopje ‘resultaat’ een paar pennenkrassen door ‘pozitív’ – bewijs dat de uitslag van haar laatste covidtest ‘negatívny’ is geweest.

Dit is het document waarmee Rezná (21) gedurende precies zeven dagen vrij over straat kan in Slowakije. „Of het zinnig beleid is, weet ik niet. Maar het geeft me wel een veilig gevoel”, zegt ze als ze eerder op vrijdagochtend in het stadje Piestany wacht op inmiddels haar zesde sneltest sinds de pandemie uitbrak.

De wattenstaaf in haar neus vindt ze niet onaangenaam („het kietelt alleen”), maar het wachten is wel vervelend. In een mosgroene jas met bijpassende sjaal, muts en mondkapje staat ze samen met haar moeder zo’n drie kwartier in de ene rij bij een toeristenloos kuuroord dat dienst doet als testlocatie. Daarna nog twintig minuten in de andere rij, tot een man in een beschermend wit pak haar binnenroept voor de uitslag.

Dodental loopt op

Haar opleiding, veiligheidsmanagement, volgt Rezná al maanden vanuit huis en ze heeft geen baan waar ze naartoe hoeft. Maar ook om de bus te nemen, naar haar vriendje te gaan of buiten haar eigen stad een wandeling in de natuur te maken, heeft ze vanaf maandag het certificaat van een negatieve test nodig. En kinderen mogen alleen naar de lagere school als een van hun ouders of verzorgers bewijst het virus niet te hebben. Elke week opnieuw.

Test, test, test. Er is waarschijnlijk geen Europees land dat het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zó serieus heeft genomen als Slowakije. In oktober werd iedereen tussen de 10 en 65 jaar opgeroepen zich te laten onderzoeken en maar liefst 3,6 miljoen mensen gaven daar gehoor aan (een opkomst van 95 procent). Een nieuwe ronde in december kwam niet van de grond, maar in januari gingen opnieuw 2,9 miljoen Slowaken door de teststraat. Ook tussendoor zijn antigeen-sneltests voor iedereen gratis beschikbaar. Wie een positieve uitslag heeft, moet met het hele huishouden tien dagen in thuisquarantaine.

Onverklaarbaar en frustrerend

Het idee is dat op deze manier veel besmettingen kunnen worden voorkomen en lokale uitbraken meteen de kop in wordt gedrukt. Alleen: de cijfers zijn daar niet naar. Slowakije telt beduidend minder covid-slachtoffers dan buurland Tsjechië, maar doet het niet beter dan bijvoorbeeld Nederland. En de Britse variant van het virus is hier ook al wijd verspreid.

En dat terwijl Slowakije in de eerste golf als lichtend voorbeeld in Europa gold. Het sloot snel de grenzen, voerde een mondkapjesplicht in en hield het totale aantal doden tot oktober onder de honderd. Hoe dat heeft kunnen omslaan is „onverklaarbaar en frustrerend”, zegt socioloog Miloslav Bahna.

Jarmila Erbanová, die zich al zeven keer heeft laten testen, windt zich op over de willekeur en van de maatregelen. Foto Emilie van Outeren

In zijn werkkamer bij de Slowaakse Academie van Wetenschappen in Bratislava kijkt hij hoofdschuddend naar de statistieken op zijn beeldscherm. Bahna (inmiddels zeven keer getest) blijft er zijn brein over breken, want uit alle bevolkingsonderzoek dat hij doet, blijkt dat Slowaken zich erg braaf aan alle maatregelen houden. „Ondanks of juist dankzij het lage vertrouwen in de overheid zijn we erg gehoorzaam. De angst voor het virus is hier hoger dan in de landen om ons heen.” Maar zelfs in combinatie met die volkshouding „is grootschalig testen geen magische formule gebleken”.

Lockdown onontkoombaar

Het draconische testbeleid, waar de excentrieke premier Igor Matovic zijn politieke lot aan heeft verbonden, was bedoeld om een lockdown en economische schade te voorkomen. Die bleek echter onontkoombaar. De Slowaakse regering heeft begin dit jaar scholen, kerken, sportfaciliteiten, niet-essentiële winkels en horeca gesloten. In plaats van een avondklok is er een totaal uitgaansverbod, behalve voor boodschappen, doktersbezoek en de hond uitlaten. Tot nu toe mochten mensen met een schriftelijke verklaring van hun baas naar hun werk, maar vanaf maandag is alleen een negatieve covidtest daarvoor nog afdoende. Of – op termijn – een bewijs van vaccinatie. Testen is vrijwillig, maar deze vrijwilligheid krijgt zo wel een heel verplichtend karakter.

Slowaakse premier Matovic moet bewijzen dat hij meer is dan stuntman

Slowaken lijken het allemaal gelaten te ondergaan tot ze eelt in hun neusholtes hebben. Er zijn geen heftige discussies over de vrijheidsbeperkingen, laat staan protesten of rellen. Straten, wegen en het openbaar vervoer zijn verbijsterend leeg. De enige samenscholing is bij testlocaties.

Maar onder de oppervlakte borrelt onvrede. In de rij in bij het kuuroord in Piestany staat Jarmila Erbanová (39) zich vrijdagochtend in een metalic winterjas op te winden. Niet over de test waar ze (voor de zevende keer) op wacht, noch over haar bewegingsvrijheid, maar over de willekeur en onduidelijkheid van de maatregelen. „Ik sta hier omdat mijn dochter van negen en zoon van vijf dolgraag weer naar school willen. Maar we horen elk uur iets anders over of dat nou gaat gebeuren of niet.” Pas op vrijdagavond liet het kabinet weten dat de scholen in Piestany definitief maandag open mogen, maar in districten met hogere besmettingscijfers niet. Districten die hun reproductiegetal en ziekenhuisopnames omlaag krijgen, mogen de testplicht rekken naar veertien dagen.

Teststraat in Presov. Foto Zuzana Gogova/Getty Images

Piestany’s burgemeester Peter Jancovic (twaalf keer getest) heeft het helemaal gehad met „de totale chaos” van het landelijk beleid. En ook Boris Banovsky (acht keer getest), de medisch-directeur verantwoordelijk voor de testen hier, ziet een regering die „niet gevoelig is voor rationele argumenten”. Hij is blij met de massale sneltests een deel van zijn personeel van het bijna lege kuuroord op een eiland in de Váh-rivier aan het werk te kunnen houden. „Maar antigeentests zijn niet bijster accuraat en de houdbaarheid van een negatieve uitslag is niet meer dan een paar uur. Medisch gezien is dit onzinnig. We creëren een schijnveiligheid.”

Politiek referendum

Volgens Banovsky voegen de meeste Slowaken zich „omdat niemand de regels meer snapt en dus bang is overal voor gestraft te worden”. Die mensen staan hier al op vrijdag in de rij om zich maandag braaf aan de laatste voorwaarden te houden.

Maar anderen doen niet meer mee. Zoals Viera Remiásová (51), die met een kartonnen bekertje glühwein bij de teststraat zit te wachten op een familielid. Zelf hoeft ze niet „zo’n vreselijke stok in mijn neus”, omdat ze in de ziektewet zit. Een kwaal aan haar linkerarm plaatst haar in een uitzonderingscategorie. Ze heeft een eigen briefje waarmee ze, zonder mondkapje, over straat gaat. Remiásová heeft zelf geen schoolgaande kinderen, maar hoe de regering ouders nu dwingt zich te laten testen of hun kinderen thuis te houden, vindt ze „pure chantage”.

Socioloog Bahna ziet dat ongenoegen ook terug in zijn bevolkingsonderzoeken. Uit een peiling van vorige week blijkt dat de beste indicator voor deelname aan de laatste massale testronde was of mensen het eens zijn met het coronabeleid van de regering. De populariteit daarvan is sterk tanende. „Of mensen zich nog aan de regels houden, heeft weinig meer met de pandemie te maken. Het is een referendum over de premier geworden.”

Antigeen- versus PCR-test

De Slowaakse regering gebruikt voor de herhaalde testrondes miljoenen antigeentests. Deze zijn niet alleen sneller en goedkoper (zo’n 5 euro per stuk), maar ook minder accuraat dan de PCR-tests die voor Covid-19 worden aangeraden. Zowel het risico op vals positieve en vals negatieve resultaten is groot. Voor internationale vergelijkingen, door de WHO en andere instituten, rapporteert Slowakije wel het aantal positieve uitslagen van PCR-tests. Die worden gebruikt wanneer mensen coronasymptomen hebben. Volgens de laatste cijfers hebben in totaal 261.774 van de 5,5 miljoen inwoners van Slowakije corona gehad. 5.135 zijn aan het virus overleden.