Geadopteerde Chamila Seppenwoolde: ‘Elke internationale adoptie richt onherstelbare schade aan’

Het had niet veel gescheeld of Chamila Seppenwoolde (34) was in een ander gezin terechtgekomen. Haar adoptieouders hadden op het formulier een meisje aangekruist, maar hadden een jongetje toebedeeld gekregen. In het busje op weg naar de advocaat in Colombo waren het andere adoptieouders die hen ervan overtuigden niet akkoord te gaan. „Ze zeiden: jullie hebben een meisje besteld, dus moeten jullie ook een meisje krijgen.”

Sri Lanka was in de tweede helft van de jaren tachtig een populair adoptieland, want hier werden veel pasgeboren baby’s aangeboden. Vaak gebeurde dat niet vrijwillig. Chamila’s moeder dacht dat ze haar dochter tijdelijk zou afstaan, tot ze financieel weer op eigen benen kon staan. „Pas toen ze in de rechtbank zag dat ik werd opgehaald door twee blanke mensen realiseerde ze zich dat ze me kwijt was.”

De Singalese baby die het echtpaar Seppenwoolde kreeg overhandigd heette Dilrukshi Chamila, maar de eerste naam vonden de Seppenwooldes niet mooi en werd geschrapt. In haar paspoort staat daarom Chamila Chandrani – de tweede naam is die van haar Singalese moeder. Een gemis, vertelt Chamila. „Mijn echte namen zijn het enige dat mijn moeder me heeft meegegeven.”

In het gezin Seppenwoolde werd niet veel gesproken over Chamila’s afkomst. Pas toen ze op de middelbare school zat, kreeg ze een foto van haar moeder te zien. „Mij werd altijd voorgehouden: jouw moeder kon niet voor je zorgen en heeft je uit liefde afgestaan.”

Ongemakkelijke hereniging

Toen ze op haar 25ste op zoek ging naar haar moeder in Sri Lanka bleek de werkelijkheid anders. „Mijn ogen waren als rivieren”, schreef haar moeder in een van haar brieven aan Chamila. De welbespraaktheid trof haar. „Ik kan dingen ook goed onder woorden brengen.”

De hereniging in Colombo in 2013 was echter een ongemakkelijke. Haar moeder hing snikkend in haar armen, maar zelf wist Chamila niet goed wat ze voelde. Moeder en dochter kunnen elkaar niet verstaan en Chamila wist niets van de gewoonten en gebruiken van haar Singalese familie. Inmiddels voelt ze zich er elke keer meer thuis. „Als ik daar uit het vliegtuig stap gaat mijn haar glanzen, mijn huid gaat glimmen. Ik ben volledig ontspannen.”

In de afgelopen jaren heeft Chamila zich als voorzitter van de belangenvereniging United Adoptees International verdiept in de problemen van geadopteerden. Het heeft haar doen realiseren dat er bij elke internationale adoptie iets voor altijd verloren gaat. „Ook al ontmoet je je familie weer, de schade die is aangericht is onherstelbaar. Je kunt niet terug naar hoe het zou moeten zijn geweest.”