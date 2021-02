Wij eten, drinken en ademen olie

Nog even over Ben van Beurden. De Volkskrant publiceerde vorig weekeinde een interview met de Shell-baas. De timing was pikant. Een dag eerder deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in een dertien jaar slepende zaak tegen Shell, aangespannen door Milieudefensie met vier Nigeriaanse boeren, en met, disclaimer, mijn echtgenote als advocaat. Op zaterdag verschenen de drie pagina’s met Van Beurden in de krant. Het had een triomfantelijk uitroepteken moeten worden achter de belangrijke, vermoedelijk gunstige uitspraak voor Shell. Oliereuzen winnen zulke zaken namelijk altijd. Nog nooit is een moederbedrijf medeverantwoordelijk gehouden voor de wandaden van een dochtermaatschappij in het buitenland, ver buiten ons zicht. Hier de vermoorde onschuld, daar de vuile handen. De kans dat het moederbedrijf er ditmaal voor verantwoordelijk zou worden gehouden, leek te verwaarlozen. De verwachte uitspraak van het Hof plus het interview in de krant zouden elkaar zo versterken, het was uitstekende pr.

Maar Shell won niet. Shell verloor, en niet zo’n beetje ook. Drie van de vier boeren in de Nigerdelta moeten schadeloos worden gesteld (de vierde zaak is tot later datum aangehouden), het moederbedrijf wordt nalatigheid verweten. Dat maakte het interview met Ben van Beurden tot een publicitaire misser zoals je zelden ziet.

Dan het interview zelf. Het maakte veel duidelijk. Hoe Shell denkt over Shell, onder andere. Het heeft met zichzelf te doen. „Als Shell een boom wil planten, is dat al verkeerd”, zegt Van Beurden. Het bedrijf onderneemt zoveel om het klimaatprobleem te helpen verminderen, „maar daar krijgen we weinig krediet voor”. Hier had interviewer Martin Sommer iets kunnen vragen over het schamele aandeel van hooguit 3 procent van het budget dat het bedrijf in schone energiebronnen investeert, of over de topmensen van de groene divisie die onlangs en bloc opstapten uit onvrede over het gebrek aan groene ambitie, maar misschien viel de zoom-verbinding even weg.

Wel hoorde hij Van Beurden dit zeggen: „We worden vaak ‘de ngo uit Europa’ genoemd door collega’s die ons niet meer als een oliebedrijf beschouwen maar als een soort hulporganisatie. Dus wij zijn bijna activistisch bezig.”

Terwijl hij dit zei spoot in de Nigerdelta de olie uit hopeloos verouderde pijpleidingen. Sinds het begin van de boringen in 1956 zijn volgens de Bayelsa State Oil & Environmental Commission meer dan tien miljoen vaten ruwe olie weggelekt, jaarlijks evenveel als bij de ramp met de Exxon Valdez, de olietanker die in 1989 voor de kust van Alaska in stukken brak. Het wordt wel de langzaamste milieuramp ter wereld genoemd. De olie stroomt uit over natuurgebieden en landbouwgrond en verwoest de levens van tienduizenden mensen. In 2017 concludeerden onderzoekers van de universiteit van München met behulp van geodata dat het sterftecijfer onder zuigelingen verdubbelt wanneer ze binnen een straal van tien kilometer van een olielek geboren worden. Eric Dooh, een van de eisers in de zaak, zegt op de site van Milieudefensie: „Wij eten, drinken en ademen olie, dag in dag uit. We zien mensen met uitslag als ze in de rivier gezwommen hebben. Het aantal sterfgevallen als gevolg van diarree is enorm gestegen, omdat ons drinkwater vervuild is. Shell heeft hier nooit fatsoenlijk opgeruimd, dus bij elke regenbui stroomt de olie opnieuw de straten in.”

Het activisme van Shell beperkte zich tot halfslachtige schoonmaakoperaties en een onophoudelijke desinformatiecampagne om verantwoordelijkheid voor de humanitair-ecologische ramp te ontlopen.

Ja, er is in Nederland een ‘luidruchtige minderheid’ van 9 procent bij wie Shell een slechte reputatie heeft door de lekkages in Nigeria, zegt Van Beurden, „maar als je naar die landen zelf kijkt, dan is die reputatie skyhigh”.

Het getuigt op z’n minst van een defecte gewetensfunctie wanneer het belang van je reputatie zwaarder weegt dan dat van verwoeste mensenlevens. Zie hem staan achter zijn Wassenaarse tuinhek, de topman met zijn hondje – groen alleen de bomen achter zich, duurzaam alleen zijn dissociatie van de werkelijkheid.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021