Politie arresteert man in verband met Groningse moord uit 1997

Er lijkt schot te zitten in een onopgeloste moordzaak uit 1997. Vrijdagavond maakte de politie van Groningen bekend een 44-jarige man te hebben opgepakt vanwege de verdenking dat hij destijds betrokken was bij de dood Els Slurink in Groningen. De politie vroeg vorige week aandacht voor die zaak in het programma Opsporing Verzocht. De politie ontving naar aanleiding van die uitzending in de afgelopen dagen 140 tips, waaronder ook namen.

De 33-jarige Slurink, een klinisch psycholoog die kindermisbruik onderzocht, werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar benedenwoning in de stad Groningen. Ze had één steekwond, in haar hart, waaraan zij was overleden. „Het bleef al die tijd onduidelijk wat er in de woning van Els Slurink is gebeurd”, aldus de politie in het persbericht van vrijdag. Tijdens het onderzoek werd mannelijk DNA aangetroffen en in de achtertuin werden schoenafdrukken van legerkisten gevonden. Op een website waarop de recherche de voortgang van het cold case-onderzoek uiteenzet, stelt de politie dat niet langer wordt uitgegaan van een persoonlijk of intiem motief zoals eerder werd vermoed. Nu wordt er „rekening gehouden met het scenario dat Els om het leven is gebracht door een insluiper: mogelijk een inbreker, maar ook wordt een seksueel motief niet uitgesloten”.

Informatiecampagne

Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland laat zaterdag desgevraagd weten geen verdere details te kunnen geven over de man die is opgepakt, omdat hij nog „in alle beperkingen” zit. De 44-jarige aangehouden man, die staat ingeschreven in Geldrop, mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Ook stelt de politie dat vanwege de stand van het onderzoek niet bekend kan worden op basis van welke voorwaarden het onderzoek weer zo breed is opgepakt. Het onderzoek loopt verder door.

Volgens persbureau ANP hingen de afgelopen weken posters door Groningen, met daarop de vraag: Wie bracht Els Slurink om het leven?. Er werden ook flyers uitgedeeld. Over het algemeen, stelt de politie, blijkt dat daders van cold cases in de loop der tijd „loslippig” worden „over wat ze hebben gedaan”. Mensen in hun omgeving die dergelijke verhalen horen, kunnen een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar onopgeloste moordzaken. In deze zaak is 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot veroordeling.