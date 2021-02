Omstreden Nederlandse turncoach weg bij Duitse club

De Nederlandse turncoach Gerrit Beltman heeft donderdag zijn contract bij de Duitse turnclub TuS 1861 Chemnitz-Altendorf opgezegd. Dat melden Duitse media. De club heeft het ontslag van de trainer geaccepteerd.

De coach zegt bij de Duitse turnclub terug te treden om schade aan de club en aan zijn pupillen te voorkomen. Chemnitz-Altendorf ligt onder een vergrootglas nadat trainster Gabriele Frehse door veertien turnsters werd beschuldigd van psychisch geweld. De 64-jarige Beltman raakte in juli vorig jaar in opspraak door een interview met het Noord-Hollands Dagblad waarin hij toegaf als turncoach in Nederland jarenlang jonge meisjes te hebben vernederd en mishandeld. Beltman zei destijds veel spijt te hebben van zijn daden.

Naar aanleiding van de uitspraken van Beltman kwamen veel turnsters naar buiten met verhalen over misstanden in de turnwereld. De Nederlandse turnbond begon daarop een onderzoek en zette een aantal turncoaches op non-actief. Enkele anderen werd gevraagd tijdelijk terug te treden.

Beltman werkte tot 1 december 2010 bij gymnastiekunie KNGU, waar hij onder meer landelijk talentcoördinator vrouwenturnen en trainer bij het opleidingsinstituut in Almelo (NTTC) was. Daarna ging hij aan het werk in Canada. Tussen 2014 en 2016 was hij coach bij Chemnitz-Altendorf, in augustus 2020 ging hij daar opnieuw aan de slag.

