Mailverkeer wijst op belangenverstrengeling Limburgse gedeputeerde

De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (Financiën, CDA) heeft zich vaker bemoeid met een project waarin baggerbedrijf Terraq, waarvan hij commissaris was, belangen had.

Dat blijkt uit e-mails die Provinciale Staten vrijdag openbaar hebben gemaakt. Eind vorig jaar zeiden Gedeputeerde Staten dat er geen mailverkeer te vinden was over de kwestie. Een nieuwe zoektocht leidde in januari tot de vondst van een tiental e-mails. Overigens is daarmee het e-mailverkeer niet compleet. Nog steeds zijn er mails zoek.

De alsnog gevonden e-mails gaan een rol spelen in de komende provinciale enquête naar de integriteit van Koopmans. Daarbij kunnen betrokkenen onder ede gehoord worden. De Staten besloten eind vorig jaar tot de enquête na een artikel in NRC. Daaruit bleek dat Koopmans zich als gedeputeerde bemoeide met een 240 miljoen euro kostend project rond de Maas in Venlo waarin baggeraar Terraq interesse had.

In juli 2016 stuurde de directeur van Terraq naar het privé- en het zakelijke e-mailadres van Koopmans een alternatief voorstel om DCM – een joint venture van Terraq en Teunesen Zand en Grint – te betrekken bij het Maasproject. DCM wilde de opdracht om een jachthaven te bouwen en een „omvangrijke hoeveelheid dekgrond” te bergen.

Lobbymail

Koopmans sluisde de lobbymail door naar de behandelend ambtenaar. Tegen collega-gedeputeerde Daan Prevoo (SP) – verantwoordelijk voor het project – verzweeg hij dat hij de wensen van het bedrijf, waar hij op de loonlijst stond, doorgestuurd had naar de behandelend ambtenaar.

Een probleem voor Koopmans was dat de ambtenaar niet gediend was van de handelwijze van de gedeputeerde. De ambtenaar kaartte de gang van zaken aan bij zijn directeur.

Uit de nieuwe e-mails blijkt dat Koopmans de lobbymail van Terraq in augustus 2016 opnieuw doorstuurde, nu naar de directeur. Die schakelde daarop een collega van de behandelend ambtenaar in om het alternatief (‘een goedkope / eenvoudige oplossing’) van Terraq te bekijken.

De directeur zou Terraq wel laten weten dat „in de toekomst geen informatie meer rechtstreeks naar Koopmans toegestuurd dient te worden, aangezien Ger in de RvC van dit bedrijf zit, en er dus sprake van betrokkenheid kan zijn”. Of de directeur deze mail daadwerkelijk aan Terraq gestuurd heeft, blijft onduidelijk. Het is een van de mails die nog spoorloos zijn.

Tussen de ontdekte mails zit wel een andere e-mail van de directeur, uit januari 2017. Daaruit blijkt dat gedeputeerde Koopmans zich opnieuw inliet met het project waarvoor Terraq een alternatief had. Via zijn persoonlijk assistent liet hij zich door de behandeld ambtenaar bijpraten over dat en over andere Maasprojecten, alsmede over de ingediende alternatieven.

Wat zich precies heeft afgespeeld, gaat de enquêtecommissie onderzoeken. Eerst moet nog de reikwijdte van het onderzoek worden bepaald. Het zal zeker niet gaan over alleen het mailverkeer; het zal ook gaan over de betalingen van Terraq aan Koopmans. De gedeputeerde ontving als commissaris zeker dertigduizend euro. De betalingen liepen via zijn eigen adviesbureau dat hij – in strijd met de Provinciewet – niet op zijn openbare lijst met nevenfuncties plaatste.