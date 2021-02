Internet hapert in Myanmar, inwoners demonstreren tegen coup

Het militaire regime heeft het internet in Myanmar in ieder geval deels laten afsluiten. Dat meldt de internationale waakhond voor internettoegang NetBlocks zaterdagochtend, nadat eerder al duidelijk was dat de meeste sociale media op zwart waren gegaan om te voorkomen dat inwoners van het Zuidoost-Aziatische land online hun onvrede uiten over de recente staatsgreep.

Eerst werd Facebook, de meest gebruikte app, al afgesloten, waarna gebruikers ‘verhuisden’ naar Twitter en Instagram om daar een nieuw account te openen. Die sociale media waren zaterdagochtend vroeg ook steeds minder goed bereikbaar. De mobiele telefonieprovider Telenor Asa, een Noors bedrijf, stelt dat het van de legerleiding het bevel had gekregen „tot nader order” Twitter en Instagram te blokkeren. Volgens Netblocks Internet Observatory is de verbinding met 54 procent afgenomen „ten opzichte van de normale situatie”.

Terwijl hen online de mond werd gesnoerd, kwamen zaterdag honderden mensen bijeen bij een protest in de grote stad Yangon. Volgens persbureau Reuters is het de eerste grote straatdemonstratie tegen de staatsgreep die zich begin deze week voltrok. Er werden al lawaaidemonstraties gehouden in het land. Deelnemers aan de actie zaterdag scandeerden „De dictatuur moet falen, falen falen, democratie winnen, winnen, winnen”, citeert het persbureau. Deelnemers proberen toch via hun telefoons beelden en berichten van hun acties naar buiten te krijgen.

De bevolking van Myanmar is kwaad na de staatsgreep, maar beseft ook dat onrust en rellen het leger juist goed zouden uitkomen, schrijft correspondent Annemarie Kas

Arrestaties van prominenten gaan door

Maandag arresteerde het leger de civiele leider Aung San Suu Kyi en nam ook haar partijgenoten in de regering gevangenen. Aung San Suu Kyi is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. In de afgelopen dagen zijn meer van haar handlangers vastgezet, zoals de partijprominent Win Htein. Reuters meldt zaterdagochtend ook een bericht te hebben ontvangen van de Australische econoom Sean Turnell, een adviseur aan Suu Kyi, die laat weten eveneens te zijn gearresteerd.