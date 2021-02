Hoe Van der Staaij (SGP) de premier verleidde tot een pikante bekentenis

Niets ten nadele van hun deskundigheid – maar deze week bleek weer eens waarom je in het politieke bestuur zelden iets hebt aan communicatie-experts.

Vraag deze beroepsgroep naar de ‘communicatie’ van het coronabeleid, en je hoort bekende klachten: meer beeldtaal, minder ingewikkelde woorden, meer herhaling.

Maar afgelopen dinsdag, bijna een jaar na het eerste coronageval, was ‘de coronacommunicatie’ als vanouds een cryptogram.

Premier Mark Rutte (VVD) zei op zijn persconferentie (6 miljoen kijkers) dat de avondklok volgende week dinsdag vervalt – maar misschien ook niet.

De premier zei ook dat de basisscholen weer opengaan, zij het onder strenge regels – waarna basisscholen klaagden over onnavolgbare regels.

En vicepremier Hugo de Jonge (VWS, CDA) zei dat er een ‘nieuwe routekaart’ was, waarop zichtbaar zou zijn onder welke condities coronarestricties zullen vervallen. Maar ik zal niet de enige zijn geweest die na een minuutje scrollen moest vaststellen dat ook deze kaart allesbehalve een route bevatte. Alleen een doolhof.

Nu kon je denken dat de overheid weer zo’n bureau met een dubbele achternaam op de gevel had ingehuurd. Maar toen ik begreep wat er vóór de persconferentie allemaal speelde, werd me duidelijk dat alle dubbelzinnigheden weinig met communicatieflaters te maken hadden.

Hier speelde iets anders.

Communicatie is eenvoudig als je het met elkaar eens bent. Maar de coronapolitiek van Rutte III is al ruim een half jaar onderwerp van een pseudo-openbare twist binnen het kabinet.

En hoewel het naar mijn weten niet enorm hoog opliep, was het de laatste weken ook weer passen en meten om de steeds opspelende belangentegenstelling te overbruggen – tussen de ministers die primair overbelasting van de zorg willen voorkomen, en vakministers die daarnaast aandacht willen voor de maatschappelijke schade van ingeperkte vrijheden.

Vandaar die halfbakken mededelingen op dinsdag.

Het blijven pittige interne debatten, zei een betrokkene. Vakministers geven hun drie voorzichtigste collega’s – Rutte, De Jonge en Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) – inmiddels bijnamen. Ik hoorde er twee: ‘Team witte jassen’ en ‘De witte jassen-maffia’.

Evengoed is de opdeling tussen dit drietal en de andere ministers niet zo electoraal gedreven als mensen in deze campagnetijd (verkiezingen over zes weken) soms veronderstellen.

Alles is politiek – maar politiek is niet alles. Zo kon je denken dat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, minister van Financiën, vorige week vrijdag een campagnepraatje hield toen hij na de ministerraad de verwachting uitsprak dat de basisscholen heropend werden. Ministers van Financiën gaan niet over onderwijsbeleid, dus die had de schijn tegen.

Maar als je preciezer keek zag je iets anders. Dat in de ministerraad verschillend over heropening van basisscholen werd gedacht, bleek uit opmerkingen van Van Ark diezelfde vrijdag. Zij wilde dat „niet beloven”. Ze steunde de wens, hoorde je achteraf, maar was nog niet overtuigd van de virologische wijsheid ervan.

Maar in Hoekstra’s omgeving waarschuwen ze voor de economische onwijsheid van gesloten scholen. Zo schreven drie van zijn ambtenaren, onder wie Rens Nissen, een oud-medewerker van Diederik Samsom (PvdA) die nu de economendirectie (AFEP) op Financiën leidt, er 15 januari over in vakblad ESB: deze schoolsluiting creëert later „lagere groei en lagere inkomens”, en dus „veel minder opbouw van menselijk kapitaal”, waardoor „forse” schade aan de economie ontstaat. Collega Carola Houtekamer noteerde een week later in NRC dat leerachterstanden, naast mentale schade, ‘gaten in je kennis [veroorzaken] waar je je hele schoolcarrière over struikelt’.

In die context was het logisch dat Hoekstra al op 21 januari in Jinek zei dat „die scholen zo snel mogelijk open moeten”. Dus toen acht dagen later, vorige week vrijdag, toch weer aarzelingen bij Van Ark doorklonken, was het geen enorme surprise dat Hoekstra iets terug zei. Ook omdat ministers van D66 en CU er hetzelfde over dachten.

Bovendien herhaalde zich hier een frustrerend patroon dat ministers al een jaar in deze crisis ervaren: hoe groot maatschappelijke pijn van coronabeleid ook is, de zorgcapaciteit gaat altijd voor. „Soms heb je het gevoel dat jouw gewicht te weinig wordt erkend. Dan denk je: rot op”, zei Wouter Koolmees daarover eind 2020 in NRC.

Maar na vrijdag groeiden in het kabinet de aarzelingen over versoepelingen: de waarschuwingen van RIVM-baas Jaap van Dissel voor de oprukkende ‘Britse variant’, zondag in het Catshuis, gaven een licht schokeffect. Aanwezigen wisten het al: nu ging ‘Team witte jassen’ toch weer op de rem staan.

Het probleem is ook, vertelde een waarnemer in de coalitie, dat leerachterstanden abstract blijven: beelden van het virus schiet je in elk ziekenhuis, beelden van leerachterstanden zijn er niet. „Dit win je nooit.”

Uiteindelijk bleef de heropening van de basisscholen, na een positief OMT-advies, zondag in het Catshuis overeind, zij het onder strenge regels. Daar bleek ook dat er geen virologische ruimte was voor fysieke lessen in het voortgezet onderwijs, hoewel de leerachterstanden van middelbare scholieren veel hoger worden ingeschat, met alarmerende gevolgen.

En de beëindiging van de avondklok, waarover al principiële overeenstemming was, werd dinsdagmiddag alsnog afhankelijk gesteld van een nader OMT-advies. Het derde OMT-advies in drie maanden over de avondklok (het wordt dit weekeinde verwacht).

Ziedaar de verklaring voor de dubbelzinnige communicatie op de persconferentie dinsdagavond: binnen het kabinet was de aarzeling over verdwijning van de avondklok toen al toegeslagen. En na de persconferentie beslisten talrijke OMT-leden de strijd in hun voordeel via de media: op alle zenders zag je ze dagenlang voortzetting van de avondklok bepleiten.

Het eindigde met een optreden van Van Dissel, donderdag in de Kamer, die „donkere wolken aan de horizon” schetste: de derde golf kwam door de Britse variant dreigend op het land af. Verdere versoepelingen zou hij niet begrijpen. ‘Team witte jassen’ en het OMT hadden vakministers er toch weer onder gekregen.

Coalitiepolitici voelden wel aan wie hier de dupe waren. Ze spraken scholieren veelvuldig moed in en beloofden speciale programma’s voor ze.

Zelf was ik achteraf het meest gefrappeerd door de manier waarop het OMT en haar leden de discussie naar hun hand hadden gezet, met behulp van het kabinet.

Ik was niet de enige. SGP-leider Kees van der Staaij stelde donderdag in de Kamer vast dat het kabinet het OMT sturende adviesvragen voorlegt. „Het wordt (-) voorgekookt.” Ook signaleerde hij dat de „Catshuissessies afbreuk doen aan de scheiding tussen politiek en wetenschap”. Toen hij er later op terugkwam, vroeg hij de premier naar „de wisselwerking” tussen kabinet en OMT. Verander de vraag aan het OMT, zei hij, „en je zou een heel ander antwoord krijgen.”

Rutte had een openhartig moment: „Natuurlijk. Eens. Daar heeft de heer Van der Staaij gewoon gelijk in. Daar zit altijd een wisselwerking; maar dat komt omdat wij politici zijn; het OMT niet.”

Het leek me, bij alle discussies over soepeler of strenger optreden, een nuttig inzicht: bekijk in een OMT-advies eerst de adviesaanvraag; dan weten we op welk oordeel het kabinet uit was, en op welk niet.

Ook handig voor de communicatie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021