Egypte laat journalist Al Jazeera na vier jaar voorarrest vrij

De Egyptische autoriteiten hebben Al Jazeera-journalist Mahmoud Hussein na vier jaar voorarrest vrijgelaten. Dat meldt nieuwsmedium Al Jazeera zaterdag. Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken had Hussein beschuldigd van verspreiding van nepnieuws, ontvangst van geld van buitenlandse autoriteiten en lidmaatschap van een verboden groep, aldus persbureau Reuters. Hij is echter nooit officieel aangeklaagd en zowel Hussein als Al Jazeera hebben de beschuldigingen altijd ontkend. In reactie op de vrijlating zei Al Jazeera-baas Mostefa Souag dat journalisten nooit onderworpen zouden mogen worden aan wat Hussein de afgelopen vier jaar heeft meegemaakt, „alleen maar omdat hij zijn beroep uitoefende”.

Mahmoud Hussein, een 54-jarige Egyptenaar, werd in december 2016 vastgezet toen hij terugkwam van een vakantie. Volgens Al Jazeera werd zijn voorarrest meer dan twaalf keer verlengd - veel vaker dan wettelijk mogelijk is in Egypte. Ook zou hij lange periodes in een isolatiecel zijn gezet en geen medische hulp hebben ontvangen toen hij zijn arm brak.

Zijn vrijlating volgt op het recente herstel van de diplomatieke en economische banden tussen Egypte en Qatar, waar Al Jazeera gevestigd is. Vier Midden-Oosterse landen, waaronder Egypte, verbraken die banden in 2017 omdat Qatar te dicht bij Iran zou staan en terroristische groeperingen in de regio zou financieren. Hussein is volgens zijn familie voorwaardelijk vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek, aldus Reuters.

Weinig persvrijheid

Egypte is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de landen met de sterkst ingeperkte persvrijheid ter wereld. Volgens cijfers van The Committee to Protect Journalists zaten eind vorig jaar 27 journalisten in Egyptische gevangenissen.

Sinds de afzetting van de islamistische president Mohamed Morsi in 2013 schilderen de Egyptische autoriteiten en regeringsgezinde media Al Jazeera af als staatsvijand vanwege diens sympathie voor de in Egypte verboden Moslimbroederschap en andere islamisten. Egypte heeft sinds 2017 toegang tot de website van Al Jazeera en andere kritische media geblokkeerd.

Behalve journalisten zijn onder het bewind van de huidige Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi ook duizenden Morsi-aanhangers en seculiere activisten vastgezet.