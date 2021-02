OMT: basisschoolkinderen met verkoudheidsklachten toch thuisblijven

Kinderen tussen 4 en 12 jaar oud moeten vanaf maandag ook niet naar school gaan als zij last hebben van verkoudheidsklachten. Er geldt ook een dringend advies om te testen op het virus bij klachten, maar dit is niet verplicht. Deze wijziging in het beleid heeft het Outbreak Management Team vrijdagavond laat aangekondigd.

Het gaat om verkoudheidsklachten zoals een loopneus of keelpijn. Daarnaast geldt nog steeds dat bij coronasymptomen als benauwdheid, verlies van reuk of smaak, of koorts van boven de 38 graden kinderen ook moeten thuisblijven. Als kinderen alleen af en toe hoesten kunnen ze wel naar school. Er geldt een uitzondering voor kinderen die bekende chronische luchtwegklachten hebben of bijvoorbeeld last hebben van hooikoorts.

Na een negatieve test mag een kind weer terug naar school. Kinderen die niet zijn getest mogen terug zodra ze 24 uur geen klachten meer hebben, of een week na de eerste ziektedag in het geval van milde klachten.

Voor kinderen van 0 tot 4 geldt dat zij nog wel naar de opvang mogen met verkoudheidsklachten, maar verder zo min mogelijk in contact moeten komen met andere mensen. Als hun klachten verergeren, moeten ze wel thuisblijven.

