Zes maanden cel voor avondklokrellen in Eindhoven

Een 24-jarige man uit Eindhoven is vrijdag veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij de rellen in die stad eind januari. Het is de hoogste straf in verband met de avondklokrellen tot nu toe. Volgens de politierechter daagde Stanley C. de politie op zondag 24 januari uit door provocerend in zijn kruis te grijpen en met stenen en een fiets te gooien. Dat schrijven Omroep Brabant en Eindhovens Dagblad, die bij de zitting aanwezig waren.

De politierechter in Den Bosch sprak over „een soort oorlogssituatie” die dag op het 18 Septemberplein, waarbij de groep mede door C. zou zijn „opgejut”. „Op de beelden is te zien dat u vrij paradeert over het plein, alsof u de baas was”, aldus de politierechter. C. gaf toe stenen te hebben gegooid naar de politie. Hij was naar eigen zeggen boos geworden nadat hij was natgespoten door een waterkanon en zou groepsdruk hebben gevoeld.

Op voorhand was een demonstratie tegen de coronamaatregelen door de gemeente verboden, maar desondanks waren er honderden mensen bijeen. De ME moest ingrijpen, dat leidde op meerdere plekken in Eindhoven tot confrontaties.

Persoonlijke omstandigheden

Justitie had tegen Stanley C. een celstraf van een halfjaar onvoorwaardelijk geëist. Vanwege persoonlijke omstandigheden legde de politierechter een deel voorwaardelijk op. De rechtbank in Den Bosch behandelt vrijdag nog drie zaken rond de rellen in Eindhoven.

Ook in andere steden moesten verdachten deze en vorige week voor de politierechter verschijnen. In Amsterdam werden maandag vijf mannen veroordeeld tot taak- en celstraffen voor hun betrokkenheid bij de verboden demonstratie op het Museumplein op dezelfde dag. Ook daar mondde dat uit in rellen en moest de ME ingrijpen. In Breda en Utrecht kregen twee mannen tot vier maanden cel voor het oproepen tot rellen via sociale media.