Wopkes uitglijders

In Den Haag doorkruis je tijdens je voorgeschreven ‘ommetjes’ al gauw een aantal keren de grens tussen arm en rijk. Deze week pas viel me daar iets in op wat al langer gaande is. In de rijkere buurten is er bijna geen straat waar niet ergens een puincontainer op de stoep staat.

Steigers, toiletcabines, zandzakken, hoogwerkers, stortkokers: ‘op het zand’ – aan de ‘goede’ kant van de Laan van Meerdervoort – is het één uitgestrekte werkplaats voor uit- en opbouwen, nieuwe badkamers, parketvloeren, tuinbestrating... Ze weten van gekkigheid niet meer wat ze met al hun geld aan moeten. Nu de wintersport en het jaarlijkse vliegreisje naar Bali niet mogen, moet er maar een nieuwe keuken komen.

Voor wie in loondienst zit, en niet op uitvoeringsniveau in de retail, horeca of cultuur werkt, blijft de crisis heel abstract. Dieper dan wat ongemak van thuisonderwijs gaat het niet. De beurzen en huizenprijzen schieten toch nog steeds omhoog?

De perfecte representant van die wereld is Wopke Hoekstra. De CDA-lijsttrekker maakte deze week twee interessante uitglijders. Verkondigen dat de scholen weer open konden, terwijl kabinet en OMT daar nog over moesten vergaderen, was een kleine campagnestreek.

Anders lijkt dat met zijn pleidooi voor hogere vergoedingen voor commissarissen voor bedrijven met staatsaandelen, zoals Schiphol en Holland Casino. 15 tot 20 procent moet er bovenop, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Mist hij ‘voeling met de maatschappij’, zoals dat dan heet? Welnee, Hoekstra weet juist dondersgoed wat er speelt onder de mensen. In zijn omgeving althans. Die willen de kinderen terug op school en iets meer dan die knorrige twintig à dertig mille voor hun bijbaantjes. Het is geen overweldigend grote groep, die van zulke McKinsey-types, maar voor een enorm deel van Nederland is dit wel het voorbeeld om naar te streven. En dus op te stemmen.

Zolang de crisis abstract blijft, ervaart die groep geen enkele noodzaak tot werkelijke, fundamentele veranderingen in de samenleving. Aardig gedachte-experiment, zo’n ‘nieuw sociaal contract’, zolang alles voor onszelf maar hetzelfde blijft.

Reisorganisatie Corendon publiceerde donderdag de jaarlijkse ‘vakantiebarometer’: 65 procent wil in 2021 weg met de zomervakantie, 60 procent daarvan pakt gewoon weer het vliegtuig, het liefst naar Turkije of Griekenland. Het reisbureau speelde meteen voor verkiezingspeiler: een verpletterende 25 procent stemt VVD.

“Voor de heersende klasse is politiek meestal een een esthetische kwestie”, schreef Édouard Louis in zijn aanklacht-in-romanvorm Ze hebben mijn vader vermoord (2018). “Voor ons was politiek een kwestie van leven of doodgaan.”

Mark of Wopke. Turkije of Griekenland. Ze vullen hun stembiljet in zoals ze een vakantiebestemming uitkiezen of de tegeltjes van hun nieuwe badkamers.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 februari 2021