Wat moet de toezichthouder als zoveel particuliere beleggers zich tegelijk roeren?

Wat is wijsheid voor toezichthouders en politici, die de gevolgen van twee weken wilde ritten op de beurs in ogenschouw nemen? Moeten ze garanderen dat iedereen te allen tijde toegang kan houden tot de beurshandel en zo min mogelijk restricties opleggen? Of juist inzetten op meer bescherming van kleine beleggers, zodat die zich niet laten verleiden door berichten op sociale media om mee te gaan in een beurshype?

Aanleiding voor deze vragen zijn de opmerkelijke koerssprongen van het aandeel GameStop, vorige week. Deze Amerikaanse keten van videogamewinkels heeft het al tijden moeilijk, maar een horde kleine beleggers wist in een paar dagen tijd de koers van het aandeel zo hoog op te jagen, dat hedgefondsen die op een koersdaling speculeerden miljarden verloren. Een antikapitalistische revolutie, vonden sommigen. Een sluwe bespeling van de menigte door op geld beluste beleggers, zeiden anderen.

In de VS, waar het zwaartepunt van de handel in GameStop lag, is toezichthouder SEC op last van de politiek inmiddels onderzoek begonnen naar mogelijke marktmanipulatie of fraude via Reddit, het socialemediaplatform waarop miljoenen particuliere beleggers zich begaven en de ‘beursrevolte’ werd aangezwengeld. De wildste geruchten doen inmiddels de ronde: van bots die bepaalde berichten op Reddit zouden posten in de hoop massa te creëren voor een bepaalde belegging, tot anonieme inmenging van professionele beleggers op de fora. Die zouden op deze manier kleine beleggers als voetsoldaten voor hun eigen financiële overwinning hebben ingezet.

De SEC wil niet veel kwijt over het onderzoek, meldt persbureau Bloomberg, maar laat wel weten dat ze kijkt naar „naleving van wettelijke verplichtingen, adequate en consistente openbaarmaking van risico’s en bepalen of er frauduleus of manipulatief gedrag heeft plaatsgevonden”. De toezichthouder is specifiek op zoek naar verkeerde informatie die bedoeld is om de markt te laten kantelen.

Huilie-huilie

De vele vraagtekens rondom de GameStop-rally laten zien dat ook toezichthouders worstelen met de trends van deze tijd. Het gemak waarmee via sociale media grote groepen beleggers van links naar rechts kunnen worden gedreven, plaatst toezichthouders, en ook professionele beleggers, voor nieuwe dilemma’s. Niet alleen in de VS, ook in heel Europa was GameStop in januari het meest verhandelde aandeel op de platforms van DeGiro, meldde DeGiro zelf.

Ook de Autoriteit Financiële Markten speurt in Nederland sociale media af naar onregelmatigheden

Afgelopen weekend zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in tv-programma Buitenhof dat het in eerste instantie „heel mooi en heel sympathiek” leek, zo’n aanval op hedgefunds. „Maar ik zou wel willen waarschuwen: dit is één keer gelukt, maar de hedgefondsen gaan zich niet nog een keer laten verrassen. Als dit een race wordt tussen professionele beleggers en deze individuele beleggers, uiteindelijk is het voor mij duidelijk waar de schade gaat komen: bij de kleine beleggers en dan wordt het huilie-huilie.”

Knot noemde de GameStop-rally „bloedlink” en zei dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) „volkomen terecht” waarschuwt voor deze manier van beleggen.

Ook al vieren particulieren beleggers op Reddit de GameStop-rally als een succes, zelfs in dit geval zijn grote verliezen geleden. Na de waanzinnige koersstijging kwam onvermijdelijk de terugval. Inmiddels is prijs van het aandeel nog maar een fractie hoger dan vóór de rally. Tegelijkertijd zijn het juist professionele market makers, geautomatiseerde handelshuizen die beurzen van ‘liquiditeit’ voorzien en op iedere transactie een kleine marge maken, die profiteren van de enorme handelsvolumes op de beurs.

Beleggersforum IEX

Net als de SEC in de VS zoekt ook deAFM op sociale media naar onregelmatigheden. De AFM kijkt al jaren mee op het beleggersforum van IEX, waar 170.000 gebruikers dagelijks met elkaar over beleggingen discussiëren. Helemaal nieuw is dit fenomeen dus niet, zegt een woordvoerder van de AFM.

Maar de aantallen nemen snel toe. Want beleggen op de beurs heeft het voorbije jaar snel aan populariteit gewonnen onder particulieren. Wat mensen naar de beurs trekt is vooral de combinatie van extreem lage rentes, waardoor geld op zoek gaat naar rendement, de opkomst van goede, snelle en goedkope beleggingsapps en de coronapandemie.

Volgens de AFM is manipuleren van de markten verboden, voor grote en voor kleine beleggers. Het is daarbij riskant om op internetfora samen te werken om de koers van een aandeel te beïnvloeden. De Autoriteit Financiële Markten wil niet zeggen of zij betrokken is bij het onderzoek naar GameStop. In algemene zin zegt de toezichthouder: „De situatie is in Nederland op verschillende onderdelen anders dan in de VS. De AFM houdt de situatie nauwlettend in de gaten.”