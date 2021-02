Wat drijft Nederlandse beleggers in GameStop?

Vanachter hun laptops en mobiele telefoons schopten ze Wall Street de afgelopen weken overhoop, de hordes particuliere beleggers die met hun massale investering in GameStop-aandelen een stevig pak slaag uitdeelden aan hedgefondsen. Hun oproer werd hoofdzakelijk gecoördineerd op één plek, het Reddit-forum WallStreetBets.

De invloed van de internetbeleggers was groot. Het aandeel van het zieltogende GameStop, kortgeleden nog spotgoedkoop, schoot vorige week richting de 500 dollar (ruim 400 euro). Hedgefondsen die op een koersdaling hadden gegokt, verloren miljarden. Na een paar dagen vol wilde schommelingen is de koers ingezakt tot ongeveer 50 dollar. De prijzen van andere aandelen die in het vizier kwamen van de forumleden, zoals die van AMC, BlackBerry en Nokia, doorliepen tegelijkertijd een zelfde ontwikkeling.

Wat ís WallStreetBets? In elk geval geen groep waar je als belegger komt voor veilige langetermijnstrategieën. De leden houden van risico’s, delen graag hun verhalen over beleggingen in ‘buitenkansjes’ die enorme winsten kunnen opleveren, maar vaker uitlopen op, financieel gezien, een blauw oog. Het zijn ogenschijnlijk vooral jonge mannen, van over de hele wereld, die goed ingewijd zijn in de internetcultuur van puberale grappen en memes. Ze weten dat de ‘echte’ beurskenners op hun riskante aanpak neerkijken en noemen zichzelf vol zelfspot retards en apes.

En nu, tijdens de dwaze GameStop-dagen, is de sfeer op het forum er een van wij-tegen-de-wereld. Met overal berichten in hoofdletters die oproepen vooral geen aandelen te verkopen, omdat dit de hedgefondsen in de kaart speelt die zouden proberen met sluwe tactieken de status quo te herstellen.

Wat drijft die leden? Waarom hebben ze hun GameStop-aandelen precies gekocht? Drie Nederlandse WallStreetBets-bezoekers vertellen.

Puck van den Heuvel (25)

‘Ik heb me eerst drie uur ingelezen op het forum’

Puck van den Heuvel (25), student accounting in Maastricht

‘Een deel van mijn GameStop-winst ga ik aan een goed doel geven, een hertenkamp. Ik had zestig aandelen, gekocht voor tussen de 37 en 90 dollar, omgerekend een inleg van een paar duizend euro dus. Geen groot risico, want dat geld zou ik normaal aan een vakantie hebben uitgegeven. Maandag en dinsdag heb ik alle aandelen weggedaan, de meeste voor ongeveer 220 dollar.

„Ik beleg sinds 2018. WallStreetBets kende ik al langer, en twee weken geleden hoorde ik daar voor het eerst over GameStop. Toen heb ik me eerst drie uur ingelezen met behulp van forumberichten van verschillende mensen. Ik dacht bij mezelf: ik heb nu toch wat extra geld, en als ik een keer een gokje wil wagen, dan kan ik dat nu doen. Ik was al bekend met aandelen, dus de instapdrempel was precies laag genoeg.

„In eerste instantie ging het me er niet om de hedgefondsen een hak te zetten. Ik moet wel zeggen dat dat gevoel tegen het einde gegroeid was. De koers zakte opeens hard, maar toen kreeg ik toch meer het gevoel dat ik ze een poot wilde uitdraaien. Mede daardoor heb ik de aandelen maandag ook nog vastgehouden. Dat heeft me uiteindelijk een paar duizend euro gekost.

„Ik heb er totaal geen spijt van dat ik eieren voor mijn geld heb gekozen. Het was een mooi avontuur, maar ik leefde twee weken lang echt met de beurs. Terwijl ik eigenlijk dingen moest doen voor mijn studie, zat ik urenlang aan mijn scherm gekluisterd om de koers te volgen. Daarom neem ik voorlopig even een pauze van dit soort kortetermijninvesteringen.”

Gijs Gerritsen

‘Ik sta er minder ideologisch in dan de rest’

Gijs Gerritsen (22), student bedrijfskunde uit Arnhem

‘In vergelijking met sommige andere gebruikers op WallStreetBets sta ik er minder ideologisch in. Ik heb niet zozeer dat anti-establishmentsentiment, al is het wel opmerkelijk hoeveel gevolgen zo’n actie rond één enkel aandeel heeft voor de hedgefondsen. Het is meer dat ik het leuk vind om mee te doen en andere gebruikers te steunen die zich te grazen genomen voelen door het handelen van de hedgefondsen tijdens de crisis in 2008.

„Een jaar geleden ging ik beleggen, omdat het ik het wel interessant vond om me daarin te verdiepen. Rond die tijd kwam ik op WallStreetBets terecht, via een ander Reddit-forum over investeren. Daar vonden ze WallStreetBets controversieel, ook omdat je er veel berichten ziet van mensen die laten zien hoeveel geld ze verloren hebben.

„Drie weken geleden stond GameStop rond de 40 dollar, en toen zag je op WallStreetBets al memes over prijzen van 1.000 of zelfs 10.000 dollar. Daar was ik wat sceptisch over. Maar toen het vorige week richting de 400 steeg, dacht ik: hier moet ik me toch wat meer in gaan verdiepen. Om goed op de hoogte te blijven van de situatie rond GameStop, zit ik nu dagelijks op het forum, vooral rond het openen en sluiten van de beurs.

„Ik heb omgerekend voor zo’n 660 dollar in GameStop zitten. Een deel kocht ik vlak voor de grote piek, toen de prijs van het aandeel ineens naar 480 dollar klom. Toen had ik kunnen verkopen, maar ik heb vastgehouden. Als ik verlies, dan is het een paar honderd euro – jammer, maar niet erg.”

Brandon Bagaskara Schaap (24)

‘Ik heb GameStop gekocht als statement’

Brandon Bagaskara Schaap (24), student ruimtelijke ontwikkeling uit Schiedam

‘Mijn ouders hebben vlak voor de financiële crisis van 2008 als ontslagvergoeding hun pensioen opgenomen in aandelen. Daar hebben we vervolgens verliezen op geleden, wat mede kwam door de hedgefondsen. Nadat ik me eerst een paar jaar had beziggehouden met cryptovaluta, ging ik vanaf januari ook handelen in aandelen. Tegelijkertijd kwam ik op WallStreetBets terecht.

„Ik heb sinds begin dit jaar bijna 90 procent van mijn spaargeld belegd, meer dan 4.000 euro. Het grootste deel zit in BlackBerry, ik heb één GameStop-aandeel. Ik zal niet liegen: ik zat wel flink in de stress toen ik de koers van BlackBerry zag dalen. Maar die aandelen wil ik nog wel even vasthouden, want het is een bedrijf met toekomst dat ondergewaardeerd wordt. Het is op de lange termijn veilig. Dat het grootste deel van mijn investering in BlackBerry zit, geeft me meer zekerheid.

„GameStop heb ik vorige week woensdag gekocht, toen de koers op omgerekend 300 euro stond. Donderdag, toen de prijs wat lager was, kocht ik er nog vijf aandelen bij. Vrijdag heb ik die weer verkocht. Ik stapte vooral in om de hedgefondsen te naaien. Maak ik een verlies, dan maak ik een verlies.

„Eerst verwachtte ik nog dat de dip in de prijs van GameStop wel weer om zou slaan, maar ik denk nu dat het over is. Het GameStop-aandeel dat ik heb, houd ik in mijn bezit als aandenken. Ik hoef het niet per se te verkopen, want ik heb het puur als statement.”

